Isabella Ricci, distinta protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, torna a parlare di Gemma Galgani dopo aver difeso la dama torinese in studio.

Isabella Ricci ha colpito sin da subito il pubblico di Uomini e Donne, e non solamente per il suo raffinato fisico statuario. La bella dama del Trono Over è la presidente di un’azienda che si occupa di prodotti per animali e vive a Roma. Nonostante fosse semplice attaccare per emergere, Isabella ha scelto di difendere un’altra donna - nello specifico Gemma Galgani - e di non permettere al cavaliere Riccardo di prenderle in giro entrambe passandola liscia. Insomma, la Ricci brilla per classe e raffinatezza ed ecco cosa ha rivelato al magazine del dating show di Canale5.

Uomini e Donne, Isabella Ricci commenta la frequentazione con Biagio e Riccardo

Impossibile non notare Isabella Ricci nel parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne. La dama è una signora distinta, la cui caratteristica che più salta all’occhio è certamente la sua altezza fuori dal comune, ma non solo. Isabella, infatti, è elegantissima e realmente raffinata al punto da non assecondare facili logiche televisive, e difendere Gemma Galgani nella speranza che la dama non cadesse nella rete di Riccardo. La Ricci è molto apprezzata dal pubblico del programma di Maria De Filippi dove, tuttavia, ancora non ha trovato qualcuno che potrebbe fare al caso suo.

“A primo impatto nessuno ha destato il mio interesse a prima vista. Ho voluto darmi una possibilità con Biagio che ha manifestato fin da subito un interesse per me: mi guardava come fossi un adea scesa in terra. In totale siamo usciti insieme tra volte ma siamo troppo diversi. Biagio è una persona ‘ sana’: un uomo con tre figli e alle spalle un matrimonio molto lungo. È anche un gran lavoratore, ma conoscendolo mi sono resa conto che non avrei mai potuto sparire un progetto di vita con lui. […] Idem con Riccardo, non ci siamo trovati. Io gli ho offerto diverse scappatoie per fargli ammettere di essere interessato a donne più giovani ma lui non le ha colte”, ha dichiarato Isabella al magazine ufficiale dal dating show di Canale5.

"Gemma Galgani va difesa": parola della nuova dama di Uomini e Donne

A proposito di Gemma, che attualmente sta conoscendo Aldo provocando l’ira di Tina Cipollari che non crede a questa unione, la dama ha ammesso: “Bisogna essere solidali. Seguo Gemma da tempo: avviamo caratteri diversi ma, anche se non condiviso alcune sue scelte e alcuni atteggiamenti, a un certo punto ho sentito il dovere di chiederle di fidarsi di me. Credo che Gemma sia una persona che va protetta da uomini come Riccardo e anche da Nicola”.

Infine, parlando di sé e dei suoi progetti nello studio del Trono Over, la Ricci ha dichiarato: “Non vorrei sembrare presuntuosa, ma sono conscia di essere una donna di classe, non tanto fuori quando dentro. Come le ho detto, sono consapevole di chi sono e dei miei ragionamenti che reputo raffinati […] Non mi piace andare in giro scosciata, non ho mai esagerato, osato con certi look perché non fanno parte della mia persona […] Cerco una persona molto simile a me, per fare un percorso insieme guardando il mondo dalla stessa parte”.

