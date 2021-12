Uomini e Donne, Isabella Ricci: "Il Natale più bello della mia vita sarà questo perché lo trascorrerò con Fabio"

Gossip TV

L'ex dama racconta come ha vissuto negli ultimi anni il Natale e della sua rinascita.

Isabella Ricci ha deciso di concludere il suo percorso a Uomini e Donne insieme a Fabio Mantovani. Intervistata dal settimanale ufficiale del dating show di Canale 5, la dama del parterre over parla di come ha vissuto il Natale negli ultimi anni, le feste e della sua rinascita.

La confessione di Isabella Ricci

"È uno strano periodo per me il Natale" ha confessato Isabella al magazine di Uomini e Donne "Per tanti anni avrei voluto non arrivasse mai, che passasse veloce e in silenzio. [...] Ero sola, senza famiglia, senza figli che avrei voluto, senza la mia amata Roma che era la mia 'città Natale' in tutti i sensi. Da qualche anno, finalmente, non è più così: è cambiato il mio cuore, è diverso il mio sentire".

L'ex dama del trono over di Uomini e Donne ha poi continuato affermando: "Credo proprio che quest’anno, poi, sarà una festa stupenda perché è da diverso tempo che non ho qualcuno al mio fianco, un compagno con cui festeggiarlo. Non so ancora cosa faremo, Fabio e io, ma di sicuro lo trascorreremo insieme, probabilmente con i suoi figli o con degli amici. Il Natale più bello? Quello che sta arrivando".

A proposito delle sue ex compagne di avventura, come Gemma e Ida, la Ricci ha dichiarato: "A loro non regalerei nulla per Natale, ma perché risulterebbe falso fare un regalo a qualcuno con cui non andrei neanche a bere un caffè. Non porto rancore e non ho nulla contro di loro, semplicemente non siamo compatibili e per me sarebbe faticoso relazionarmi con loro".

