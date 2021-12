Uomini e Donne, Isabella Ricci: ''Gemma Galgani? Ha reazioni da ragazzina''

Gossip TV

Isabella Ricci, pronta a lasciare Uomini e Donne con Fabio Mantovani, lancia una stilettata a Gemma Galgani.

Isabella Ricci sembra finalmente aver trovato l’amore. La dama, una delle più amate e chiacchierate del trono over di Uomini e Donne, ha conosciuto Fabio Mantovani e pensa di lasciare il programma con il cavaliere che le ha stregato il cuore. Prima dell’addio, tuttavia, Isabella ha qualche sassolino nella scarpa da togliere.

Uomini e Donne, Isabella Ricci pronta alla convivenza con Fabio Mantovani

Il pubblico di Uomini e Donne è pazzo di Isabella Ricci e segue con piacere le vicende amorose della dama del trono over, difendendola dalle accuse di altri protagonisti del programma di Maria De Filippi. Nelle ultime settimane, Isabella ha conosciuto Fabio Mantovani e tra loro procede tutto a gonfie vele, tanto che la romana sta meditando sulla scelta di lasciare per sempre il dating show di Canale5, insieme al cavaliere.

“Le cose con Fabio stanno andando molto bene. Lui è il lieto epilogo del mio percorso a Uomini e Donne, che reputo essere più che cristallino. Sono arrivata nel programma con l’intenzione di trovare una persona e, dopo aver fatto capire chi sono e quale uomo volessi al mio fianco, per botta di fortuna ho trovato la persona giusta, quella che volevo. La nostra storia è giocosa, allegra, non ci annoiamo mai. Sono molto sicura della mia scelta di uscire dal programma […] Fabio è l’uomo che cercavo: una grande personalità, tantissima esperienza ed estremamente intelligente. Inoltre, cosa importantissima, è una persona che ha tutti gli elementi per poter scegliere di stare con me in un certo modo. Stiamo già parlando di dove vivere, perché stare lontani non ci piace”, ha ammesso Isabella al settimanale ufficiale di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Isabella Ricci punge Gemma Galgani e Gianni Sperti

Nonostante la situazione sia idilliaca, Isabella ha espresso la volontà di attendere qualche altro giorno prima della scelta definitiva, e per questo è stata criticata da Gianni Sperti e Armando Incarnato. Difesa a spada tratta da Tina Cipollari, Ricci ha commentato: “Lo scalpore della mia scelta di prendere tempo non nasce dalla decisione in sé, ma dal fatto che a molte persone in quello studio io sono antipatica. Come ha sottolineato anche Tina, ci sono alcuni che non vedono l’ora che vada via perché sono diversa da loro. Ad esempio, io non sono capace di provare sentimenti forti per due persone nel giro di tre settimane”.

Parlando invece del famoso caffè con Giorgio Manetti, Isabella non ha risparmiato frecciatine al vetriolo alla rivale Gemma Galgani: “Ho parlato di un incontro in amicizia ma in tanti non lo hanno capito. Gianni ha parlato senza sapere, non credo abbia letto le mie parole. La reazione di Gemma l’ho vista come di una ragazzina. La storia con Giorgio è durata sette mesi e non dieci anni. Non capisco come si possa essere gelosi di una storia finita sei anni fa, come non capisco come si possa fare un dramma per una frequentazione durata così poco come quella con Costabile, in cui ci si sono scambiati pochissimi baci e solo quello”. Cosa ne pensate?

