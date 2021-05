Uomini e Donne, “Isabella Ricci? È furba, sente il paragone con Gemma Galgani”: parla un cavaliere del Trono Over

Gossip TV

Isabella Ricci e Gemma Galgani in competizione? Secondo Armando Incarnato è la nuova dama del Trono Over ad aver creato tensioni nello studio di Uomini e Donne.

Negli ultimi mesi non si è fatto che parlare del confronto tra Isabella Ricci e Gemma Galgani. La nuova dama di Uomini e Donne, infatti, ha conquistato sin dal primo momento il pubblico di Canale5 con la sua eleganza e raffinatezza. Secondo gli opinionisti e i protagonisti del Trono Over, Gemma soffrirebbe di questo paragone e non riuscirebbe a nascondere la sua frustrazione. Armando Incarnato, tuttavia, ha deciso di spezzare una lancia a favore della dama torinese, affermando che la querelle tra le due è scaturita a causa della Ricci.

Uomini e Donne, Armando Incarnato difende Gemma Galgani

Le ultime puntate di Uomini e Donne sono state infiammate dagli scontri tra Gemma Galgani e Isabella Ricci. La dama più discusso del Trono Over non sembra aver preso con sportività l’arrivo della collega che, in brevissimo tempo, è diventata la preferita dal pubblico di Canale5. La Galgani è stata accusata di sentirsi in competizione con Isabella, dal momento che perde molto tempo a criticare ogni gesto della rivale e far notare come gli opinionisti adottino due pesi e due misure a causa dell’antipatia che nutrono nei suoi confronti.

I fan del programma di Maria De Filippi, che ha notato per prima l’astio che Gemma sembra covare nei confronti della Ricci, si sono schierati dalla parte della nuova arrivata ma c’è qualcuno che invece pensa che non sia la torinese ad alimentare questa rivalità. Si tratta di Armando Incarnato che, intervistato dal magazine ufficiale del dating show ha spezzato una lancia a favore della Galgani.

“Gemma è la mia ‘spina nel cuore’. Forse perché i miei occhi scorgono cose in lei che gli altri non vedono, e per questo motivo l’ho sempre dista. Per quanto gli uomini a volte l’abbiano delusa, credo che la sua più grande difficoltà in questa edizione sia stato il confronto con Isabella. Trovo Isabella una donna di grande carisma, eleganza e raffinatezza ma nello stesso tempo molto furba. La furbizia, abbinata a una buona dialettica e a un buon intelletto, può davvero mettere in difficoltà le persone, come quando lei ha sottolineato le differenze tra lei e Gemma. Sono sempre stato uno spettatore silenzioso dei loro confronti, fino a che Isabella non ha asserito cha era gemma a sentirsi in competizione con lei, quando invece è stata Isabella stessa a paragonarsi, con piccole frasi ad hoc a Gemma”, ha dichiarato Armando difendendo Gemma, che è passata alle vie legali contro Tina Cipollari.

