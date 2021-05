Uomini e Donne, Isabella Ricci corteggiata da due cavalieri: Gemma Galgani stizzita

Gossip TV

Gemma Galgani commenta le nuove conoscenze di Isabella Ricci, ormai la rivale della dama più chiacchierata del Trono Over.

Isabella Ricci sta riscuotendo un discreto successo tra i fan di Uomini e Donne e tra i cavaliere del parterre maschile del Trono Over. La dama sta conoscendo meglio Andrea e Luigi, e i due sembrano molto presi nonostante qualche divergenza. Nella conversazione, tuttavia, si intromette ancora una volta Gemma Galgani che critica il modo di fare della rivale.

Uomini e Donne: Gemma Galgani di nuovo contro Isabella Ricci

Approdata da pochi mesi nello studio di Uomini e Donne e già diventata la rivale numero uno di Gemma Galgani, l’elegante Isabella Ricci piace molto al pubblico del dating show di Canale5, che apprezza la sua intelligenza e il suo carisma. La dama sta conoscendo Andrea, dopo essersi sottratta al triangolo tra Aldo Farella e la Galgani, che ha difeso strenuamente la Ricci dagli attacchi gratuiti della collega torinese. Chiamata in causa dalle parole del cavaliere, Gemma ha criticato il modo di fare di Isabella.

“Non è che se una persona è equilibrata e usa la testa, non vuol dire che sia una persona passionale o che non sa amare. Tu continui a darle contro”, ha dichiarato Andrea mentre Isabella ha confermato di non sopportare il fatto che Gemma giudichi il suo modo di essere senza conoscerla. La querelle si sposa, nuovamente, sulla conoscenza tra Nicola Vivarelli e Gemma, e il giovane cavaliere si mostra piuttosto indisponente dopo le osservazioni della Ricci.La De Filippi prende le redini della situazione, chiedendo ad Andrea di approfondire il discorso sul rapporto che si sta instaurando con Isabella, e lui ribadisce che vorrebbe che lei fosse più presente durante la giornata nonostante sia consapevole del fatto che svolge un lavoro molto impegnativo.

Si passa poi a Luigi, del quale Isabella è entusiasta anche se è rimasta perplessa dal fatto che il cavaliere abbia parlato di sola affinità intellettuale. Tra loro, dunque, ci potrà essere solamente un’amicizia in futuro. Dopo l'ennesimo scontro frontale, la De Filippi ammonisce severamente la dama torinese. Per la Ricci arrivano tre nuovi cavalieri e uno di loro, molto emozionato, fa un discorso che commuove tutti compresa Gemma.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.