Uomini e Donne, Isabella Ricci contro Armando Incarnato: "Si schiera in difesa di Gemma per una questione di visibilità"

Isabella torna all'attacco contro alcuni protagonisti del parterre over di Uomini e Donne.

Isabella Ricci è una delle protagoniste indiscusse della nuova stagione di Uomini e Donne. Intervistata dal magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi, la dama ci ha tenuto a difendersi dalle critiche e accuse mosse da Armando Incarnato, Gemma Galgani e Biagio Di Maro nei suoi confronti.

L'attacco di Isabella Ricci ad Armando Incarnato

Isabella è finita più volte nel mirino di Gemma, Biagio e Armando. Un comportamento che non è per niente piaciuto alla dama che, intervistata dal magazine di Uomini e Donne, ha parlato di "un complotto" contro di lei: "Ho la sensazione che Gemma e Biagio si siano messi d’accordo fuori dalla trasmissione; tra l’altro mi è sembrato molto strano che Gemma non si ricordasse i baci dati a Biagio e raccontati in più occasioni a ottobre dello scorso anno, quando si frequentavano".

La dama del trono over non ha perso occasione per attaccare Armando: "Credo che lui si schieri in difesa di Gemma per una questione di visibilità, social e non. Armando ha cominciato ad avercela con me alla fine della scorsa edizione del programma, quando ha iniziato a difendere Gemma a spada tratta dicendo che io sono una donna che pensa troppo prima di parlare. Ma d’altronde lei è senza dubbio il personaggio più di spicco della trasmissione: quindi schierarsi dalla sua parte conviene".

"Mi ha dato fastidio quando ha citato il mio problema di udito" ha aggiunto la Ricci "...più che altro mi ha dato fastidio che sia passata l’idea che sfrutti un mio problema per fare la vittima e che nessuno abbia detto una parola in mia difesa. Ho avuto un tumore a cui è seguita una chemio, una radio e un’incessante cura di antibiotici che ha danneggiato l’udito. Oggi non riesco quasi a sentire i toni bassi e molto spesso leggo il labiale".

