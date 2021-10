Uomini e Donne, Isabella Ricci contro Armando Incarnato: "Non gioco sul fatto di essere sorda"

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, è guerra tra Armando Incarnato e Isabella Ricci.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale5, Gemma Galgani è sempre più presa dalla conoscenza con Costabile. Isabella Ricci, felice per la conoscenza con Massimo, deve affrontare le pesanti accuse di Armando Incarnato, certo che la dama stia mentendo sulle questione delle pagine Instagram.

Uomini e Donne: scontro di fuoco tra Armando Incarnato e Isabella Ricci

Gemma Galgani sta continuando a frequentare Costabile e non vuole che il cavaliere faccia il suo ingresso in studio con la Mummia in bella vista. Dopo aver battibeccato con Tina Cipollari, la dama torinese è emozionata nel rivedere l’esterna con Costabile, culminata con promesse romantiche e un bacio. Tina non perde occasione di pungere Gemma, mentre Gianni Sperti difende questa nuova conoscenza e Costabile si schiera dalla parte della dama. Il cavaliere racconta di essere stato invitato da Gemma a casa sua: “È stata una serata davvero molto speciale, lei è una donna molto attenta e l’accoglienza è stata bellissima. Ci siamo messi sul divano, ci siamo stretti le mani, ci siamo abbracciati e c’è stato anche lì un bacio molto passionale”. Insomma, nonostante lo scetticismo della verace opinionista romana, il flirt continua a gonfie vele.

Tocca ad Isabella Ricci prendere posto al centro dello studio, per parlare del rapporto con Massimo. “All’inizio ero un po’ titubante, successivamente lui mi ha invitato ad uscire, e ci siamo rivisti anche ieri sera. Durante la settimana ha avuto un atteggiamento ineccepibile, è costantemente premuroso. Dopo la cena, in ascensore tornando in camera, ci siamo baciati ed è stato un bel bacio”, ha raccontato Isabella. Il cavaliere racconta di essere rimasto immediatamente colpito da Isabella e di aver voluto dare la precedenza a questa conoscenza. Il racconto viene interrotto da Armando Incarnato, ancora certo che la dama romana abbia creato una pagina Instagram per denigrare gli altri volti del Trono Over.

Il partenopeo è venuto a conoscenza di alcune macchinazioni, grazie a Marika che ha ascoltato una telefonata di Isabella durante la quale la dama si rivolgeva ad una ragazza, incaricata di gestire una sua fan page. “Nella scorsa registrazione mi hai offeso, dicendo che sul fatto che sono sorda io ci gioco. Non accetto le tue scuse su questo argomento, tu hai offeso tutti quelli che sono stati come me, sei ignorante e irrispettoso”, ha sbottato Isabella dopo la sfuriata di Armando. Il cavaliere ha dichiarato di non aver mai voluto offenderla su un argomento così delicato.

