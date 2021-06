Uomini e Donne: Isabella Ricci contatta l’ex di Gemma Galgani, poi svela se tornerà a settembre

Gossip TV

Isabella Ricci, amatissima dama del Trono Over di Uomini e Donne, svela di aver parlato con Aldo Farella, ex frequentazione di Gemma Galgani, e parla nel suo futuro nel programma di Maria De Filippi.

Da quando Isabella Ricci ha fatto il suo ingresso nel parterre femminile del Trono Over, il pubblico di Uomini e Donne si è molto affezionato all’elegante dama, finita immediatamente nel mirino di Gemma Galgani. La Ricci ha raccontato di aver contattato Aldo Farella, ex frequentazione della torinese che tanto la detesta, e parla del suo futuro nel programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Isabella Ricci ammette di aver contattato l’ex della Galgani

Isabella Ricci è approdata nello studio di Uomini e Donne, poche settimane prima della fine della stagione televisiva del dating show di Maria De Filippi, e ha conquistato tutti con la sua eleganza e il suo innato charme. La romana ha confessato al magazine ufficiale del programma di Canale5 di essere molto felice e soddisfatta per la sua partecipazione al programma, nonostante ancora non sia riuscita a trovare l’uomo giusto per lei. La Ricci, infatti, ha svelato di aver concluso la conoscenza con Andrea, ricevendo una chiamata da Aldo Farella.

“La nostra frequentazione si è conclusa, perché abbiamo obiettivi diversi, come devo anche già presagito in trasmissione: Andrea e io siamo in fasi della vita differenti […] Gli altri cavalieri? Li sento, ma come amici. Sono una donna che in moli casi (anche se non sempre) tende a rimanere in buoni rapporti con gli ex […] Aldo mi ha mandato un messaggio e l’ho richiamato perché non amo molto parlare attraverso i messaggi. Con Aldo, in trasmissione, un po’ me la sono presa per come’è andata. Detto questo, nella vita tutto passa quindi da persona adulta ho deciso di chiamarlo per augurargli una buona estate”, ha ammesso la dama.

Isabella Ricci lancia una stoccata a Gemma poi parla del ritorno a Uomini e Donne

Isabella è stata accusata da Armano Incarnato, che ha preso le difese di Gemma Galgani nella querelle che si è creata tra le due donne in studio. Nonostante entrambe abbiano sottolineato più volte di non sentire la competizione, il loro atteggiamento parla chiaro. A tal proposito, la Ricci ha voluto chiarire: “Armando confonde l’intelligenza con la furbizia. Credo non ne riconosca il sottile confine: chi è furbo ha spesso un secondo fine. Nell’intervista Armando parlava di me e Gemma: non ho mai avuto un secondo fine perché non mi interessa né competere, é tantomeno primeggiare su di lei. Per me non esiste alcun tipo di fare con lei, voglio che sia chiaro”.

Parlando, invece, delle colleghe più l’hanno colpita e del suo possibile ritorno a Uomini e Donne a settembre, Isabella ha dichiarato: "Ho un debole per Angela. A volte si espone male e si fa prendere dal momento. Ho un forte istinto di protezione nei suoi confronti, se fosse mia figlia le direi di cercare di farsi capire meglio dagli altri, prima - anche a ragionare - di attaccare. Anche Elisa mi piace molto, la trovo elegante e misurata. A settembre tornerei volentieri perché sono entusiasta di questa esperienza e sono stata bene. Entrare nello studio di Uomini e Donne è stato per me ogni volta come una festa. Mi piacerebbe però focalizzarmi di più sul trovare un uomo con cui condividere la vita, piuttosto che parlare con Gemma della mia razionalità o della passionalità come accaduto nell’ultimo mese di trasmissione. Il mio obiettivo è trovare un compagno, non convincere Gemma che il mio modo di ragionare e relazionarmi agli uomini sia migliore del suo”. Chissà quanto sarà felice Gemma di questa notizia!

