Uomini e Donne, Isabella Ricci confessa: "Vorrei conoscere Giorgio Manetti"

La confessione della dama Isabella.

Isabella Ricci ha rilasciato una nuova intervista al magazine di Uomini e Donne. Dopo aver criticato il comportamento assunto da Gemma Galgani, Armando Incarnato e Biagio Di Maro nei suoi confronti, la dama si è lasciata andare a una confessione inaspettata sull'ex cavaliere Giorgio Manetti.

Isabella Ricci interessata a Giorgio Manetti? La confessione

Nelle ultime settimane, Isabella è finita al centro di numerosi attacchi da parte di alcuni protagonisti del parterre over di Uomini e Donne. "Ciò che accade nello studio altro non è che uno spaccato del mondo, di cose che possono accadere anche fuori e quindi non mi toccano particolarmente. Le cose che dicono non mi toccano assolutamente. Ciò che mi infastidisce il più delle volte sono le parole di Gianni, ma più che altro perché non sono in linea con quello che penso: prima parlava totalmente a mio favore e adesso mi dà sempre contro" ha confessato la dama.

Per quanto riguarda il suo desiderio di trovare l'amore della sua vita, la Ricci ha dichiarato: "Ho sempre pensato che ci sia una luce, una speranza in fondo al tunnel. Non demordo perché credo ancora di poter trovare una persona adatta a me e poi sono convinta che a casa ci siano persone pacate, logiche a cui piacciano anche le cose fatte in maniera ragionata e che si rivedono in me o che mi considerano come “modello”, “punto di arrivo”. Ho tantissime donne che mi seguono [...] mi lusinga essere vista come punto di riferimento in quanto donna determinata, aggressiva (con la vita, ovviamente, non con le persone) e concreta".

Isabella ha poi concluso lasciandosi andare a una confessione inaspettata su Giorgio Manetti: "Ho cominciato a vedere Uomini e Donne proprio ai tempi della storia di Giorgio e Gemma, che devo dire mi aveva appassionata. Le confesso che già all’epoca, il famoso quattro settembre, mi ero trovata da spettatrice in disaccordo con Gemma quando disse a Giorgio che senza sentimenti non avrebbe mai lasciato la trasmissione con lui. Io personalmente, fossi stata in Gemma, avrei reagito diversamente e me la sarei vissuta. Mi piacerebbe molto conoscere Giorgio, in amicizia, visto che per tre anni ho seguito le sue vicissitudini e mi rivedo in lui in alcuni aspetti: ricordo che Gianni da un certo momento in poi del suo percorso aveva cominciato ad andargli contro… magari Giorgio potrebbe darmi qualche consiglio su come gestire la situazione".

