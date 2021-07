Uomini e Donne, Isabella Ricci confessa: “Non me lo aspettavo, io sono stata…”

Gossip TV

Isabella Ricci parla della sua esperienza a Uomini e Donne, ammettendo di essere rimasta colpita dall’affetto dimostrato dal pubblico.

L’ultima edizione di Uomini e Donne è stata segnata dall’arrivo di Isabella Ricci nel parterre femminile del Trono Over. La bella dama si è distinta in quanto eleganza, diventando bersaglio di Gemma Galgani che mal sopporta la sua presenza in studio. Isabella, pensando al ritorno nel dating show di Maria De Filippi, ha ammesso di essersi sentita molto felice per l’affetto del pubblico, tornando a mettere in chiaro il suo rapporto con la dama torinese.

Uomini e Donne, Isabella Ricci fa una confessione prima del ritorno in studio

Nel parterre femminile del Trono Over ha fatto il suo ingresso Isabella Ricci, una donna femminile ed elegante, che ha le idee chiare sull’uomo che dovrebbe diventare il suo compagno di vita. Il pubblico è rimasto piacevolmente colpito dal nuovo volto di Uomini e Donne, tanto che Isabella è diventata in brevissimo tempo tra le presenze più apprezzate in studio. Inevitabilmente è nato uno scontro con Gemma Galgani che, invece, non ha apprezzato alcuni modi di fare della collega. Si è, dunque, parlato di una sorta di rivalità tra le due dame, sebbene l’ipotesi sia stata smontata da ambo le parti.

Intervistata da Mondo Tv, la Ricci, che ha contattato l'ex di Gemma, ha confessato di essersi sentita molto apprezzata dal pubblico e di essere felice per il calore ricevuto: “Non me l’aspettavo, io sono stata me stessa, le persone che vivono con me, che lavorano con me, i miei amici, possono testimoniare che sono esattamente così. Affetto del pubblico? Sono rimasta sorpresa che tutto ciò fosse stato infinitamente gradito. Credo sia stato apprezzato il fatto che sono molto diretta”.

Dopo aver dichiarato di aver trovato il trono di Massimiliano Mollicone molto interessante, soprattutto grazie alla grande diversità tra le due corteggiatrici del romano, la Ricci, ha ribadito di non sentirsi in competizione con Gemma, vittima di una brutta disavventura, per poi affermare: “Tanta gente mi ha detto che rimaneva incantata nel sentirmi parlare, sono stata apprezzata per i miei ragionamenti e il tono pacato”. Vi piacerebbe rivedere Isabella a Uomini e Donne?

