Uomini e Donne, Isabella Ricci allarma i fan: ''Giornate in cui…''

Isabella Ricci si sfoga su Instagram prima dell’inizio di Uomini e Donne.

Manca sempre meno alla messa in onda della prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne, e tutti gli occhi sono puntati sui protagonisti del Trono Over e sui nuovi tronisti del Trono Classico. Poche ore fa, Isabella Ricci si è sfogata con i suoi affezionati fan su Instagram, allarmando tutti. Cosa è successo alla dama?

Uomini e Donne, Isabella Ricci: momento no per la dama

Isabella Ricci sarà presente nelle nuova edizione di Uomini e Donne, per la gioia dei fan che si sono affezionati molto alla dama del Trono Over. La Ricci ha fatto il suo ingresso nel dating show di Maria De Filippi a pochi mesi dalla conclusione dell’ultima stagione, destando la curiosità del pubblico con i suoi modi pacati ed eleganti, e per le discussioni con Gemma Galgani. La dama torinese, che ha spiegato perché ha rifatto il seno, non ha preso bene la presenza di Isabella nel programma e si è sentita spesso giudicata da lei, a causa del netto contrasto tra i loro caratteri.

Posata e riflessiva Isabella, esuberante e sognatrice Gemma: insomma tutti i presupposti per una guerra all’ultimo sangue, alimentata dalla netta presa di posizione di Tina Cipollari, che si è schierata con la Ricci. In attesa di scoprire cosa accadrà nelle nuove puntate di Uomini e Donne, Isabella ha iniziato ad essere sempre più attiva su Instagram, inaugurando una serie di rubriche divertenti e alla moda, e parlando a cuore aperto a tutti coloro che la seguono costantemente.

La dama del Trono Over ha deciso di parlare di un argomento spinoso, allarmando tutti quando ha confessato di aver trascorso un momento no. “Vi capitano mai quelle giornate no, in cui siete un po’ giù di morale?”, ha chiesto la Ricci al popolo del web. Alcuni utenti iniziano a sospettare che il ritorno di Isabella in studio non sia stato tutto rose e fiori, ma sarà veramente così o si tratta di una crisi passeggera?

