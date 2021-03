Uomini e Donne, "Io non ti piaccio": Cataldo Coccoli furioso con Gemma Galgani

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Gemma Galgani chiude con Cataldo Coccoli tra le polemiche.

Cataldo Coccoli sperava di aver conquistato il cuore di Gemma Galgani, ma una battuta infelice ha rovinato tutti. Nella Puntata di Uomini e Donne, la dama torinese è tornata al centro dello studio di Canale5 per parlare della sua conoscenza con il cavaliere. Nonostante gli sforzi del nuovo arrivato del parterre maschile del Trono Over, la Galgani non sembra propensa a continuare questa conoscenza.

Uomini e Donne, Gemma Galgani chiude con Cataldo Coccoli

Dopo aver sfilato in passerella come Charlize Theron, Gemma Galgani si è trovata nuovamente al centro dello studio con Cataldo Coccoli. Il cavaliere di Uomini e Donne ha fatto il suo ingresso in studio, sperando di conoscere e conquistare Gemma. Dopo un primo incontro giudicato troppo focoso dalla dama, Cataldo ha spiegato di non aver mai voluto essere invadente a livello fisico e di aver cercato di testare la torinese. Apriti cielo, Gemma è diventata una furia, non accettando di essere messa alla prova da un uomo.

Nonostante lo scetticismo, la Galgani ha continuato a frequentare il cavaliere fino all’ultimo, disastroso, incontro. Gemma parla di una frattura insanabile, mentre il Coccoli ha fatto notare come sia normale provare imbarazzo dopo una lite. A nulla è servito l’intervento del cavaliere: Gemma vuole chiudere perché sente che questa relazione manca di spontaneità. “Non ero in difficoltà, ero solo intimorito da quello che era successo. Dopo che ti ho chiesto scusa una settimana intera, non mi hai dato modo di parlare… Ieri sera, a casa tua, stavo bene ed ero tranquillo. Io non ti piaccio!”, ha dichiarato il cavaliere trovando l’appoggio degli opinionisti.

Secondo Gianni Sperti e Tina Cipollari, infatti, Gemma non è mai stata interessata a Cataldo e ha cercato una scusa per scaricarlo. Tra una critica e l’altra, la dama ha messo in chiaro le sue intenzioni e il Coccoli ha lasciato lo studio. La dama torinese ha già trovato un nuovo pretendente, il cavaliere Domenico che ha espresso la sua preferenza per lei. Anche se, nella testa della Galgani, c'è ora un nuovo e giovanissimo cavaliere ovvero Luca, il quale tuttavia non sembra provare interesse per lei.

