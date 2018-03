Uomini e Donne, intervista esclusiva a Nicolò Fabbri: "Con Sara non è scattata e non è una colpa. Lorenzo? Vuole il trono"

Abbiamo intervistato l'ex corteggiatore di Uomini e Donne Nicolò Fabbri, a pochi giorni dalla sua decisione di lasciare il dating show che l'ha visto protagonista per ben due troni.

Nicolò, classe 1994, è nato e vive a Roma coltivando le sue numerose passioni, quella di diventare un imprenditore, con l'apertura di un'imminente attività di ristorazione e i motori, in sella a motocross e a bordo di fuoristrada, tra le campagne umbre e quelle abruzzesi. Schietto e solare, Nicolò è diventato popolare partecipando alla quarta edizione di Temptation Island in veste di tentatore ma soprattutto approdando a Uomini e Donne durante il trono di Sabrina Ghio, mostrandosi un corteggiatore appassionato e passionale, tanto romantico quando indocile.

Sabrina non l'ha scelto ma Nicolò non è passato di certo inosservato. E' stato infatti prontamente richiamato da Sara Affi Fella, l'attuale tronista di Uomini e Donne. Proprio durante la puntata di ieri, Nicolò ha deciso di interrompere la conoscenza con la bella partenopea perché non si sentiva abbastanza coinvolto.

In esclusiva per noi di Comingsoon.it, Nicolò si è tolto qualche sassolino dalle scarpe dopo le critiche ricevute di recente, affermando di essere stato sincero a differenza di altri. Con Sara non si è creato quel tipo di rapporto che cercava a differenza di Sabrina che ha definito invece "il suo prototipo di donna ideale".

Sui corteggiatori attuali e meno attuali, Nicolò ha espresso parole decisamente più lusinghiere per Nicolò, il "rivale" durante il trono di Sabrina a differenza del controverso Lorenzo, diviso tra le due troniste Sara e Nilifar: "Lorenzo Riccardi? Un cazzone! Nicolò Raniolo è invece la persona più vera che ci sia mai stata nel programma".

La nostra video intervista a Nicolò Fabbri:

Scopri altre curiosità sull'ex corteggiatore Nicolo Fabbri nella divertente video intervista"Ciak si gira!" di tvdaily.it