Uomini e Donne, intervista a Fabrizio Baldassarre: "Io e Muriel Bassi ci stiamo innamorando, tutto è iniziato in studio"

Gossip TV

L'ex corteggiatore del trono classico si racconta ai microfoni di Comingsoon.it.

Abbiamo intervistato Fabrizio Baldassarre, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Sincero, dinamico e intraprendente. Classe 1988. Fabrizio, nato e cresciuto a Roma, è un hair stylist con una passione travolgente per lo snowboard e le Harley Davidson.

Si avvicina al mondo dello spettacolo partecipando come corteggiatore a Uomini e Donne. Sbarca nel dating show di Maria De Filippi per corteggiare Sabrina Ghio che conclude il suo percorso sul trono insieme al suo rivale Nicolò Raniolo. A distanza di qualche anno, Fabrizio decide di rimettersi in gioco e di partecipare nuovamente al programma di Canale 5, cercando di conquistare il cuore di Angela Nasti. Anche questa volta nessun lieto fine per il ragazzo. Nonostante le cose tra loro andassero a gonfie vele, infatti, nel giro di poche settimane la tronista decide di eliminarlo interrompendo la loro conoscenza.

Dopo l'avventura a Uomini e Donne, il romano decide di partecipare alla seconda edizione di Temptation Island Vip in qualità di tentatore. La sua attenzione si rivolge subito verso Chiara Esposito, che tuttavia finisce per tornare tra le braccia del suo fidanzato Simone Bonaccorsi. L'amore? Sembra proprio che Baldassare abbia ritrovato la felicità accanto all'ex pretendente di Andrea Zelletta, Muriel Bassi che definisce "Unica".

In esclusiva per noi di Comingsoon.it, Fabrizio si è raccontato, rivelandoci come sta vivendo questo periodo della sua vita, dei suoi sogni nel cassetto e della sua attuale situazione sentimentale.

Scopri altre curiosità sull'ex corteggiatore Fabrizio Baldassare nella divertente video intervista "Ciak si gira" di Tvdaily.it.