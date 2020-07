Uomini e Donne in onda solo due giorni a settimana, la clamorosa decisione Mediaset

Gossip TV

Ecco quando andrà in onda la nuova stagione di Uomini e Donne, le ultime news sui palinsesti.

Aria di cambiamenti per la nuova stagione di Uomini e Donne che, fino al prossimo 20 ottobre 2020, andrà in onda solo due volte a settimana. Il popolare dating show di Maria De Filippi dovrà alternarsi con DayDreamer-Le ali del sogno, la serie tv turca che ha come protagonista uno degli attori più amati e seguiti del momento, Can Yaman.

Ecco perché Uomini e Donne andrà in onda solo due volte a settimana

Clamoroso cambio di programmazione per Uomini e Donne. A farlo sapere è stato Publitalia con la pubblicazione dei palinsesti televisivi di Canale 5 che riguardano il periodo autunnale fino al 20 ottobre. DayDreamer-Le ali del sogno andrà in onda fino a mercoledì compreso, poi sarà la volta del dating show della De Filippi che sarà trasmesso il giovedì e il venerdì.

"In quasi vent’anni di Troni di Uomini e Donne non era mai accaduto che il dating show andasse in onda solo per due volte alla settimana: il giovedì e il venerdì. Ma è quello che invece accadrà come leggiamo in questo stamp la cui fonte è assolutamente attendibile. Ci sarà negli altri giorni della settimana (esclusi naturalmente il sabato e la domenica) la soap turca DayDreamer- Le ali del sogno con il bombastico Can Yaman" si legge sul portale del Vicolo delle news.

Una decisione che ha spiazzato tutti i numerosi telespettatori di Uomini e Donne. È molto probabile che Mediaset voglia sfruttare il grande successo della serie turca ed evitare di dividerla in due stagioni come fece con Cherry Season. Essendo disponibili in rete già tutte le puntate, dunque, i fan non aspetterebbero mesi e mesi prima di vedere come si evolverà la storia tra Gian e Salem.

Le novità non sono però finite. Sembra, infatti, che nella nuova stagione di Uomini e Donne non ci sarà più la classica divisione fra Trono Classico e Trono Over e che tutte le puntate avranno come protagonisti sia i tronisti che le dame e i cavalieri del parterre over. Sarà davvero così? Staremo a vedere!

