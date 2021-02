Uomini e Donne in onda oggi su Canale5: Sophie Codegoni in crisi, due di picche per Armando Incarnato

Gossip TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della nuova Puntata di Uomini e Donne, in onda oggi 8 febbraio 2021, su Canale5. Sophie Codegoni in crisi, Nicole scarica Armando Incarnato.

Vediamo insieme tutte le Anticipazioni della nuova Puntata di Uomini e Donne in onda oggi 8 febbraio 2021, alle 14.45 su Canale5. Armando Incarnato affronta Nicole Vinti al centro del studio, confessando di aver ricevuto uno strano messaggio dalla dama. Nicole rifila al cavaliere partenopeo un due di picche, preferendo il rivale Carlo. Guai per Sophie Codegoni, contesa da Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura, che è sempre più in crisi in vista della sua scelta.

Anticipazioni Uomini e Donne: Armando Incarnato contro Nicole Vinti

Le Anticipazioni della nuova Puntata di Uomini e Donne ci rivelano che Armando Incarnato sarà, nuovamente, al centro delle polemiche. Il cavaliere del Trono Over sta conoscendo la bela Nicole Vinti, che oggi ribadirà di essere più interessata al rivale Carlo. La dama ha una preferenza, sebbene sia preoccupata dal fatto che Carlo attualmente lavora a Miami e che la distanza potrebbe separarla, tanto che decide di chiudere con Armando. Il partenopeo, infastidito, rivelerà di aver ricevuto un messaggio ambiguo da Nicole, che ha deciso di scaricarlo perché lo ritiene troppo ‘personaggio’. Maria De Filippi legge il messaggio, confermando l’ipotesi dell’Incarnato, e Nicole spiegherà i motivi della sua preferenza: seppur convinta di provare una sorta attrazione fisica per Armando, infatti, la Vinti trova che Carlo sia più in linea con il suo modo d’essere. Due di picche per il partenopeo, che tornerà nel parterre maschile poco incline ad accettare la sconfitta.

Uomini e Donne Anticipazioni: Sophie Codegoni in crisi

La Puntata prosegue con il trono di Sophie Codegoni. La giovane milanese si avvicina al giorno della sua scelta ed è sempre più in crisi. In studio, Sophie chiederà scusa a Matteo Ranieri per essere fuggita alla ricerca di Giorgio Di Bonaventura. La tronista non potrà nascondere di avere una netta preferenza, che si è manifestata ancora di più durante l’ultima settimana. Pur avendo scelto di non uscire in esterna né con Matteo né con Giorgio, infatti, la Codegoni dovrà ammettere di aver pensato più intensamente ad uno di loro. Sophie non fa nomi ma in studio tutti pensano che il Di Bonaventura sia il preferito della tronista dal momento che il bacio che si è scambiato con lo sportivo è decisamente più maturo e passionale di quello con il Ranieri.

