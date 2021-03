Uomini e Donne in onda oggi su Canale5: Gemma Galgani si prende la rivincita con un nuovo Cavaliere

Gossip TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Uomini e Donne, in onda oggi 2 marzo 2021 alle 14.45 su Canale5. Novità per Gemma Galgani, Riccardo confessa i suoi sentimenti a Roberta Di Padua.

Nella Puntata di Uomini e Donne, in onda oggi 2 marzo 2021 alle 14.45 su Canale5, Gemma Galgani prenderà la sua rivincita. Le Anticipazioni dell’appuntamento con il dating show di Canale5, infatti, ci rivelano che la dama del Trono Over sarà corteggiata dal nuovo cavaliere Cataldo. Tra i due sarà amore? Nel frattempo, dopo diversi tira e molla, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua confessano i loro reali sentimenti, sorprendendo tutti i presenti in studio e gli opinionisti di Maria De Filippi.

Uomini e Donne Anticipazioni: Gemma Galgani e il nuovo Cavaliere

Nella Puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi, 2 marzo 2021, su Canale5, Gemma Galgani potrebbe finalmente prendersi la rivincita. Dopo aver chiuso con Maurizio Guerci, Maurizio Peduzzi e Maurizio Giaroni, la dama più discussa del Trono Over ha promesso che presto per la sua vita sentimentale ci sarebbe stata una vera e propria svolta. La Galgani, che crede sempre nell’amore, non ha intenzione di arrendersi davanti alle delusioni provocate dai tre cavalieri e le Anticipazioni ci rivelano che una nuova storia d’amore potrebbe nascere con Cataldo. L’uomo scenderà nello studio del dating show di Maria De Filippi per conoscere Gemma e chissà che non sia lui il cavaliere giusto per la dama torinese.

Anticipazioni Uomini e Donne: Riccardo e Roberta innamorati

Dopo la parte di Puntata dedicata a Gemma, si passa alla conoscenza tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Il cavaliere pugliese, deluso dalle ultime dichiarazioni della dama che ha messo in discussione la sua sessualità, ha cercato di prendere le distanze dal rapporto. Riccardo è uscito con Antonella e ha mostrato un certo interesse per la nuova arrivata Eleonora, scartata da Armando Incarnato che si è scontrato con tutti. Nonostante i tentativi di dissimulare i propri sentimenti, la Di Padua e il Guarnieri non sono riusciti a nascondere l’amore che li lega e oggi si confesseranno pubblicamente di essere innamorati! Sarà questo il capitolo conclusivo per una delle coppie più discusse del Trono Over?

