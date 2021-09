Uomini e Donne in onda oggi su Canale5: Gemma Galgani accusa Tina Cipollari, è Polemica

Gossip TV

Scopriamo le Anticipazioni della nuova puntata di Uomini e Donne, in oda oggi su Canale5. È guerra tra Tina Cipollari e Gemma Galgani.

Vediamo insieme le Anticipazioni della nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5. L’appuntamento con il dating show di Maria De Filippi si apre con il consueto sfogo di Gemma Galgani. La dama torinese è certa che i cavalieri si allontanino da lei o smettano di corteggiarla a causa delle liti furiose con Tina Cipollari, che fa di tutto per dissuadere gli uomini e conoscere meglio la Galgani. Nel frattempo, la tronista Roberta porta in esterna un nuovo corteggiatore.

Uomini e Donne, guerra tra Gemma Galgani e Tina Cipollari

La nuova puntata di Uomini e Donne vedrà protagonista Gemma Galgani. La dama torinese è tornata nello studio del dating show di Maria De Filippi pronta a trovare l’amore, dopo l’intervento al seno che le ha donato più fiducia in sé stessa. Gemma si mostrerà particolarmente furiosa con Tina Cipollari, rea a suo dire di allontanare i pretendenti. Secondo la Galgani, infatti, i cavalieri che scelgono di frequentarla sarebbero inevitabilmente frenati dalle parole poco lusinghiere dell’opinionista, che farebbe di tutto per screditarla pubblicamente.

Tina, ascoltando le parole di Gemma, diventerà una furia e non accetterà di essere indicata come la causa delle pene d’amore della torinese. In studio si scatenerà un vero e proprio putiferio e le due si daranno battaglia, dividendo il pubblico. Non è la prima volta che Gemma accusa Tina di spaventare i cavalieri che scendono in studio per corteggiarla e, dopo diverse riflessioni, la dama è sempre più convinta che senza la Cipollari nei paraggi avrebbe potuto già trovare un degno consorte.

Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, seguiremo il percorso della tronista Roberta che sta conoscendo meglio Luca. Il corteggiatore, pugliese e chef, è entrato nel cuore degli spettatori e sembra aver fatto breccia anche in quello della tronista. Roberta, tuttavia, deciderà di dare spazio anche ad un nuovo corteggiatore, con il quale si troverà molto bene in esterna.

