Uomini e Donne in onda oggi su Canale5: Gemma distrutta, Maurizio ha l'amante

Nella Puntata di Uomini e Donne, in onda oggi 13 gennaio 2021 su Canale5, Gemma sarà delusa da Maurizio sospettato di tradirla con un'amante.

Scopriamo insieme le Anticipazioni sulla nuova Puntata di Uomini e Donne, in onda oggi 13 gennaio 2021, alle 14.45 su Canale5. Nell’appuntamento con il dating show di Maria De Filippi, vedremo Gemma Galgani alle prese con i suoi dubbi sul rapporto con Maurizio Guerci. Durante le vacanze natalizie, il cavaliere si è eclissato lasciando Gemma sola per un intero giorno. Maurizio ha un’amante?

Uomini e Donne, le Anticipazioni della Puntata in onda su Canale5

Torna l’appuntamento con Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi che racconta le vicende amorose delle dame e i cavalieri del Trono Over, e dei tronisti del Trono Classico. Nella Puntata di oggi, 13 gennaio 2021, Gemma Galgani torna al centro dello studio per raccontare gli sviluppi della sua conoscenza con Maurizio Guerci. La dama torinese sembra piuttosto presa dal cavaliere, con il quale si è lasciata andare a notti di passione e romanticismo suscitando l’ira di Tina Cipollari. Oggi, Gemma racconterà cosa è accaduto durante le festività natalizie che hanno tenuto lontani i due protagonisti del programma di Canale5. La Galgani confessa di aver iniziato a nutrire molti dubbi sulla sincerità di Maurizio, dal momento che il cavaliere è completamente sparito dai radar il 26 dicembre. Sembra, infatti, che il Guerci abbia addirittura spento il suo telefono lasciando la torinese in preda all’ansia.

Gemma delusa nella Puntata di Uomini e Donne

Secondo la Cipollari questo gesto può essere interpretato solamente in un modo: Maurizio ha un’amante e non voleva che Gemma si intromesse durante l’incontro con la misteriosa donna. Maurizio nega fermamente questa ipotesi e non cede alle provocazioni della focosa opinionista, mentre Gemma confessa di essere amareggiata e di pretendere che sia il cavaliere a fare un passo verso di lei. Il Guerci chiede alla Galgani di poter parlare, una volta conclusa la Puntata, per chiarire la situazione. Nel frattempo, Maria annuncia un gradito ritorno in studio. La coppia formata da Jara e Nicola, ex protagonisti del Trono Over, entra in studio annunciando di essere in attesa del loro secondo figlio!

