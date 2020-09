Uomini e Donne in onda oggi su Canale 5: Valentina Autiero si prende la rivincita su Nicola Vivarelli, Gemma Galgani gelosa

Gossip TV

Nuovo appuntamento settimanale con i protagonisti di Uomini e Donne.

Oggi, martedì 15 settembre 2020, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Dopo aver parlato di Armando Incarnato, i riflettori saranno puntati su Valentina Autiero, Nicola Vivarelli e Gemma Galgani.

Le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e Donne

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, Maria De Filippi tornerà a parlare di Gemma che sembra avere ancora dei conti in sospeso con Nicola. Nonostante la sua conoscenza con il nuovo cavaliere Paolo, la dama torinese si mostrerà infastidita dall’avvicinamento tra Sirius e Valentina. In studio scoppierà una discussione con Tina Cipollari che attaccherà e lancerà nuove frecciate alla sua rivale.

Le anticipazioni svelano però che, l’esterna che Vivarelli avrebbe dovuto fare con la Autiero in realtà non è mai stata fatta. Il motivo? Sirius è ancora legato alla Galgani. Non solo. Per Nicola arriveranno nello studio di Uomini e Donne delle nuove corteggiatrici. Il giovane cavaliere, però, rivelerà di dover ancora portare rispetto alla torinese e rifiuterà di conoscerle.

Valentina verrà di nuovo rifiutata da Nicola ma per lei ci sarà una sorpresa. La De Filippi, che ieri ha definito la situazione della romana un "caso patologico", racconterà che un ragazzo sarebbe arrivato per corteggiarla. In studio si presenterà un 26enne che sembrerà finalmente rispecchiare i gusti della Autiero, la quale deciderà di iniziare una conoscenza con lui. Sirius sarà veramente un capitolo chiuso? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi alle 14.45 su Canale 5.

