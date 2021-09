Uomini e Donne in onda oggi su Canale 5: nuove tensioni in studio

Gossip TV

Le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e Donne.

Oggi, martedì 21 settembre 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di Uomini e Donne. Protagonisti in studio i quattro tronisti in carica, le dame e i cavaliere del parterre over del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne oggi: le anticipazioni

Uomini e Donne torna in onda oggi su Canale 5. Nella puntata di ieri abbiamo assistito allo scontro tra Gianni Sperti e Stefano Pastore e a nuovi botta e risposta in studio tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Per quanto riguarda invece il trono classico, la corteggiatrice Maria è finita al centro delle polemiche per il suo carattere schietto e deciso.

Stando alle anticipazioni, i riflettori saranno puntati su Ida Platano, che si mostrerà delusa per la sua conoscenza con Marcello, e Gemma Galgani che al momento non ha ricevuto nessuna avance dai cavalieri. La De Filippi, però, spronerà la dama a non perdersi d’animo: "Presto chiamerà qualcuno per te".

I due tronisti di Uomini e Donne usciranno con una stessa corteggiatrice e questo provocherà nuove tensioni in studio. Matteo, infatti, rivelerà di trovare la ragazza poco affidabile e per questo deciderà di interrompere la conoscenza con lei. L'appuntamento è per oggi, martedì 21 settembre, alle 14.45 su Canale 5.

