Uomini e Donne in onda oggi su Canale 5: le Anticipazioni della nuova puntata

Ultimo appuntamento settimanale con i protagonisti di Uomini e Donne.

Oggi, venerdì 17 settembre 2021, andrà in onda su Canale 5 l'ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne. Protagonisti in studio i quattro tronisti, le dame e i cavalieri del parterre over.

Uomini e Donne oggi: arriva una bella sorpresa per Roberta

Cresce l'attesa per la nuova puntata di Uomini e Donne. Stando alle ultime anticipazioni del dating show, riportate da Il Sussidiario, i riflettori oggi saranno puntati su Roberta Ilaria Giusti che riceverà una gradita sorpresa. Maria De Filippi manderà in onda le esterne della tronista che verrà sorpresa da un suo corteggiatore romano.

Le immagini trasmesse nello studio di Uomini e Donne metteranno in evidenza una grande sintonia tra la tronista e il corteggiatore, che riveleranno dettagli molto importanti delle loro vite. Roberta racconterà della perdita del padre? Anche Matteo Fioravanti confesserà di essere rimasto colpito da una sua pretendente. Chi sarà?

Spazio infine ai protagonisti del trono over. Arriverà qualche nuovo corteggiatore per la dama Gemma Galgani? L'appuntamento è per oggi, venerdì 17 settembre, alle 14.45 su Canale 5.

