Uomini e Donne in onda oggi su Canale 5: la presentazione ufficiale di Andrea Nicole e Roberta

Le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e Donne.

Oggi, martedì 14 settembre 2021 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Dopo aver dedicato la prima puntata della stagione a Gemma Galgani, i riflettori saranno puntati sui protagonisti del trono classico, in particolar modo sulla presentazione delle due nuove troniste Roberta e Andrea.

Le anticipazioni di Uomini e Donne: arrivano Andrea Nicole e Roberta

Cresce l'attesa per la nuova puntata di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni riportate da Il Vicolo delle News, oggi dovremmo assistere alla presentazione delle due troniste: Roberta e Andrea, la prima tronista transessuale della storia del programma. Proprio la ragazza ha raccontato di essersi sentita subito a suo agio quando ha incontrato Maria De Filippi.

Andrea Nicole dichiarerà di voler incontrare un uomo comprensivo, che sappia guardare oltre. La tronista avrà modo di conoscere i suoi corteggiatori, anche se molti ammetteranno di essere perplessi nel corteggiarla per via del suo passato. Spazio poi a Roberta, la protagonista più giovane della nuova stagione di Uomini e Donne.

Per quanto riguarda invece il trono over, le anticipazioni rivelano che Biagio di Maro si scontrerà con Isabella Ricci, mentre Ida Platano deciderà di uscire con due uomini. Grande assente in studio Riccardo Guarnieri, dopo l’epilogo burrascoso della relazione con Roberta Di Padua. L'appuntamento è per oggi, martedì 14 settembre, alle 14.45 su Canale 5.

