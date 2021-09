Uomini e Donne in onda oggi su Canale 5: Ida Platano in crisi, nuovi scontri in studio

Gossip TV

Ecco cosa succederà nella nuova puntata di Uomini e Donne.

Cresce l'attesa per la nuova puntata di Uomini e Donne, che andrà in onda oggi giovedì 23 settembre 2021 su Canale 5. Protagonista in studio sarà ancora una volta Ida Platano che, dopo lo scontro con Armando Incarnato, si mostrerà sempre più in crisi.

La nuova puntata di Uomini e Donne

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Maria De Filippi tornerà a parlare del percorso di Ida. La dama bresciana si mostrerà molto confusa per la sua decisione di chiudere la frequentazione con Graziano Amato e continuare a conoscere solo Maurizio. Interpellata dalla padrona di casa sui motivi di questi suoi dubbi, Ida ammetterà di aver paura di soffrire di nuovo per amore.

Spazio poi ai protagonisti del trono classico di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni, Joele e Matteo si contenderanno una corteggiatrice, che però deciderà di proseguire la sua conoscenza solo con Fioravanti. Una scelta che creerà non poche tensioni e polemiche in studio .

Per quanto riguarda Matteo, il tronista continuerà ad essere provocato da Maria. L’atteggiamento della corteggiatrice napoletana, però, non piacerà alle altre pretendenti del ragazzo. L'appuntamento è per oggi, giovedì 23 settembre, alle 14.45 su Canale 5.

