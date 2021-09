Uomini e Donne in onda oggi su Canale 5: Andrea Nicole spiazza Ciprian

Gossip TV

Nuovo appuntamento oggi con i protagonisti di Uomini e Donne.

Oggi, mercoledì 29 settembre 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova scoppiettante puntata di Uomini e Donne. Protagonisti in studio i tronisti, le dame e i cavalieri del popolare dating show condotto da Maria De Filippi.

Le Anticipazioni di oggi di Uomini e Donne

Cresce l'attesa per la nuova puntata di Uomini e Donne. Maria inviterà al centro dello studio Andrea Nicole che, nelle ultime settimane, ha stretto un legame molto forte con Ciprian. La tronista oggi, però, spiazzerà tutti rivelando di non averlo portato in esterna per conoscere meglio Gabrio.

Una scelta inaspettata che spiazzerà tutti i presenti in studio. Come reagirà Ciprian? Stando alle ultime anticipazioni, il corteggiatore non riuscirà a nascondere la sua delusione e ne parlerà con Andrea Nicole.

Spazio poi ai protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Biagio e Sara torneranno in studio e racconteranno di aver ricominciato a vedersi. Tina Cipollari non perderà occasione di attaccare il cavaliere e si dirà sconvolta dalla decisione presa dalla dama di dargli un’altra possibilità. L'appuntamento è per oggi, mercoledì 29 settembre, alle 14.45 su Canale 5.

