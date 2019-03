Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 13 marzo, il trono over: Rocco furioso contro Gemma

Oggi, mercoledì 13 marzo 2019, su Canale 5 andrà in onda il terzo e ultimo scoppiettante appuntamento del trono over di Uomini e Donne. Protagonisti in studio le dame e i cavalieri del popolare dating show condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, trono over: Gemma ancora al centro delle polemiche, l'ira di Rocco

La nuova puntata del trono over vedrà al centro dello studio Benny. Per il cavaliere, che era giunto nel dating show per corteggiare Angela Di Iorio, arriveranno nuove dame ma lui non sembrerà interessato a nessuna di loro e continuerà a scuotere la testa davanti alle domande della De Filippi. Alla fine, l'uomo accetterà l'invito per un ballo. Successivamente si passerà a parlare ancora di Rocco e Gemma. Sebbene il piastrellista abbia deciso di non attendere oltre, al punto da avere già incontrato e baciato altre donne del parterre, da parte sua ci sarà ancora un'evidente frustrazione per i recenti avvenimenti.

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, Fredella continuerà anche oggi ad accusare la Galgani di essere interessata solo alle telecamere e di averlo sfruttato solo ed esclusivamente per visibilità: "Sei la convenienza che cammina, non voglio più ascoltarti". Sarà davvero questa la parola fine nella loro frequentazione? Ma Rocco non sarà l'unico a criticare la dama torinese. Anche Marcello infatti la attaccherà dichiarando: "Hai una personalità di un'adolescente nel corpo di un'adulta. Nelle manifestazioni che hai, è così".

L'appuntamento è per oggi, mercoledì 13 marzo, alle 14.45 su Canale 5.