Uomini e Donne in onda oggi: Maria De Filippi smaschera Joele Milan

Ultimo appuntamento settimanale oggi con i protagonisti di Uomini e Donne.

Cresce l'attesa per la nuova puntata di Uomini e Donne, che andrà in onda oggi venerdì 1 ottobre 2021 su Canale 5. Protagonisti in studio i tronisti, le dame e i cavalieri del popolare dating show di Maria De Filippi.

La drastica decisione di Maria De Filippi oggi a Uomini e Donne

Oggi andrà in onda l'ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne. Stando alle ultime anticipazioni, il protagonista della puntata sarà Joele Milan. Il motivo? La De Filippi mostrerà a tutti una conversazione tra il tronista e Ilaria nella quale il ragazzo avrebbe proposto alla corteggiatrice di continuare a conoscersi fuori dal programma.

Un gesto che porterà Maria a prendere una drastica decisione. La conduttrice, infatti, inviterà Joele e la corteggiatrice Ilaria a lasciare subito Uomini e Donne. Il tronista chiederà scusa alla redazione e ai telespettatori di Canale 5 per aver violato le regole del programma? Spazio poi al trono over.

Le anticipazioni rivelano che si parlerà di Gemma Galgani e di Ida Platano, che la scorsa settimana ha deciso di mandare via un cavaliere per continuare a conoscere meglio Marcello. L'appuntamento è per oggi, venerdì 1 ottobre, alle 14.45 su Canale 5.

