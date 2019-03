Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 11 marzo, il trono over: la decisione di Gemma

Oggi, lunedì 11 marzo 2019, su Canale 5 andrà in onda un nuovo scoppiettante appuntamento del trono over di Uomini e Donne con tante accese discussioni e importanti decisioni. Protagonisti in studio le dame e i cavalieri del popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, trono over: Gemma e Rocco ai ferri corti

La nuova puntata di Uomini e Donne sarà dedicata alle vicende sentimentali di Gemma. La dama di Torino si frequenta ormai da cinque mesi con Rocco che sembra essere deciso a portare la loro relazione su un altro livello. Il cavaliere, che non crede al reale interesse della donna, per capire meglio la situazione allora ha organizzato una serata speciale nel castello in cui i protagonisti del trono classico hanno celebrato le loro scelte. Il risultato però è stato esplosivo.

Stando alle anticipazioni del trono over, la Galgani, furiosa con Fredella per aver chiesto l’aiuto di una persona molto vicina al suo ex Giorgio Manenti, ha rifiutato di passare la notte insieme, lo ha accusato di essere soltanto in cerca di pubblicità e di popolarità e di non essere davvero interessato a lei. Il piastrellista allora, deluso per il comportamento della dama, ha deciso di interrompere in modo definitivo la loro frequentazione.

L'appuntamento è per oggi, lunedì 11 marzo, alle 14.45 su Canale 5.