Uomini e Donne in onda oggi: le Anticipazioni della nuova puntata

Gossip TV

Nuovo e imperdibile appuntamento settimanale con i protagonisti di Uomini e Donne.

Uomini e Donne torna in onda oggi, lunedì 4 ottobre 2021, su Canale 5 con una nuova imperdibile puntata. Protagonisti in studio i quattro tronisti, le dame e i cavalieri del parterre over del popolare dating show di Maria De Filippi.

Le Anticipazioni della nuova puntata di Uomini e Donne

Cresce l'attesa per la nuova puntata di Uomini e Donne che, stando alle ultime anticipazioni riportate da Lanostratv, inizierà con Armando Incarnato e Marika. Il cavaliere partenopeo deciderà di ballare con una nuova dama del partette over e questo farà infastidire Marika, che non nasconderà la sua delusione.

Marika rivelerà di non tollerare il comportamento di Armando che, nonostante la loro frequentazione, starebbe cercando altro. Ad attaccare e criticate il cavaliere ci penseranno gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Cosa deciderà di fare la dama di Uomini e Donne? Metterà fine alla loro conoscenza?

Leggi anche Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne

Spazio infine al trono classico con Andrea Nicole. La tronista oggi ammetterà di essere molto confusa. Il motivo? Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata, che andrà in onda oggi, lunedì 4 ottobre, alle 14.45 su Canale 5.

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.