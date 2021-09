Uomini e Donne in onda oggi: le Anticipazioni della nuova puntata

Gossip TV

Nuovo appuntamento oggi con i protagonisti di Uomini e Donne.

Uomini e Donne torna in onda oggi, lunedì 20 settembre 2021, su Canale 5 con una nuova scoppiettante puntata. Protagonisti in studio i quattro tronisti e le dame e i cavalieri del parterre over.

Le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e Donne

È tutto pronto per la nuova puntata di Uomini e Donne. Maria De Filippi partirà con il trono classico, che inizia piano piano ad entrare nel vivo con le prime esterne tra tronisti e corteggiatori. Stando alle anticipazioni riportate da Il Vicolo delle News, Andrea Nicole è uscita con Ciprian, mentre Roberta ha preferito incontrare il pugile-chef.

Per quanto riguarda invece i due tronisti di Uomini e Donne, Matteo Fioravanti rivelerà di trovarsi bene con una corteggiatrice e si mostrerà più sereno e tranquillo rispetto a Joele Milan. Proprio quest’ultimo, infatti, ammetterà di non sentirsi a suo agio nelle esterne con le sue pretendenti. Spazio poi ai protagonisti del trono over.

Nella nuova puntata si parlerà di Ida Platano, che ammetterà di essere sempre più interessata a Marcello, di Gemma Galgani che, nonostante i ritocchini estetici, non sembra aver convinto il cavaliere Kerry. Non mancheranno infine le discussioni tra la dama torinese e Tina Cipollari. L'appuntamento è per oggi, lunedì 20 settembre 2021, alle 14.45 su Canale 5.

