Uomini e Donne in onda oggi la nuova puntata: le Anticipazioni

Gossip TV

Nuovo appuntamento oggi con i protagonisti di Uomini e Donne.

Oggi, mercoledì 22 settembre 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Dopo aver dedicato l'appuntamento di ieri ad Andrea Nicole, i riflettori saranno puntati sugli altri protagonisti del trono classico e parterre over.

Le Anticipazioni della nuova puntata di Uomini e Donne

Nella nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi assisteremo ai primi scontri tra i tronisti. Stando alle anticipazioni, Matteo Fioravanti e Joele Milan porteranno in esterna la stessa corteggiatrice, che deciderà di non declinare nessun invito. Un comportamento che farà infastidire i due protagonisti del trono classico.

In studio, la corteggiatrice ammetterà di essersi trovata meglio con Matteo, spiazzando Joele che non nasconderà la sua delusione. A Uomini e Donne salirà la tensione tra i due tronisti. Spazio poi al trono over. Chi saranno i protagonisti della nuova puntata?

Leggi anche Massimiliano Mollicone torna da Eugenia Rigotti? La segnalazione

Le anticipazioni rivelano che Ida Platano racconterà di essersi vista con Graziano Amato rivelando di essersi trovata bene. A spegnere ogni entusiasmo ci penserà l'opinionista Gianni Sperti, che inviterà la dama bresciana a rimanere con i piedi per terra. L'appuntamento è per oggi, mercoledì 22 settembre, alle 14.45 su Canale 5.

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.