Uomini e Donne in onda oggi il trono over: Gemma delusa, Riccardo in lacrime per la decisione di Ida

Gossip TV

Nuovo appuntamento con le dame e i cavalieri del dating show.

Oggi, lunedì 21 ottobre 2019, andrà in onda il primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne dedicato al trono over. Protagonisti in studio le dame e i cavalieri del dating show di Canale 5.

La nuova puntata del trono over

Maria De Filippi aprirà la nuova puntata di Uomini e Donne con Gemma che si è rivista con JeanPierre. I due sono usciti insieme e tra loro è scattato un bacio. Oggi però arriverà una nuova dama per il cavaliere che deciderà di farla restare deludendo la Galgani. Si cambierà poi registro e si parlerà di Ida e Riccardo. Per chi non lo sapesse, la scorsa settimana, il cavaliere si è lasciato andare dichiarando tutto il suo amore alla bresciana. Le cose tra i due però sembrano essere cambiate.

Stando alle ultime anticipazioni di Uomini e Donne, Guarnieri cercherà di spiegare nuovamente quanto prova per la Platano perchè convinto di non essere stato capito. Nella discussione si intrometterà anche Armando, che accuserà il pugliese di essere incoerente. Non solo. Ida, visibilmente scossa, confesserà di non amarlo più. Un duro colpo per Riccardo che, dopo aver saputo che la sua ex compagna ha ricercato Incarnato, abbandonerà lo studio in lacrime.

L'appuntamento è per oggi, lunedì 21 ottobre, alle 14.45 su Canale 5.