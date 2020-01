Uomini e Donne in onda oggi il trono classico: Giulio si sbilancia, lite in studio tra Carlo e Lorenzo

Gossip TV

Nuovo appuntamento con i tronisti del dating show.

Oggi, giovedì 16 gennaio 2020, su Canale 5 andrà in onda il primo appuntamento settimanale del trono classico di Uomini e Donne con i tre tronisti in carica Giulio Raselli, Carlo Pietropoli e Sara Amira. Ospiti della nuova puntata Teresa Langella e Andrea Dal Corso.

La nuova puntata di Uomini e Donne

La nuova puntata del trono classico inizierà con Giulio che ha raggiunto Giovanna. Insieme hanno parlato e l’esterna si è allora conclusa con un bacio riappacificatore. In studio Maria De Filippi svelerà che c’è stata un’esterna molto importante anche con Giulia. Quest'ultima ha portato il tronista in Puglia per fargli conoscere i suoi genitori. Un'uscita molto bella che si è conclusa con un nuovo bacio. La Abate, come rivelano le anticipazioni di Uomini e Donne, rimarrà tranquilla fino a quando Raselli le farà notare di aver ricevuto una bellissima accoglienza da parte della famiglia della D'Urso al contrario di quanto accaduto con la sua. Dichiarazioni che faranno letteralmente infuriare la romana.

Per stemperare l’atmosfera la De Filippi passerà a Carlo che è uscito con Chiara. Bruna però, dopo aver visto l'esterna, dichiarerà di voler andare via e il tronista replicherà in malo modo. Il comportamento sgradevole del tronista scatenerà la reazione di Lorenzo Riccardi, ormai opinionista di Uomini e Donne. Tra i due scoppierà un'accesa discussione in studio.

L'appuntamento è per oggi, giovedì 16 gennaio, alle 14.45 su Canale 5.