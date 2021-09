Uomini e Donne in onda oggi: Ida Platano sempre più intima con Marcello, Gemma Galgani delusa

Gossip TV

Ultimo appuntamento settimanale con i protagonisti di Uomini e Donne.

Oggi, venerdì 24 settembre 2021, su Canale 5 andrà in onda l'ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne. Dopo aver dedicato l'appuntamento di ieri ai percorsi dei tronisti, i riflettori saranno puntati sulle vicende amorose di Ida Platano.

Ida Platano bacia Marcello: ecco cosa succederà oggi a Uomini e Donne

È tutto pronto per la nuova puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi su Canale 5. Stando alle anticipazioni, Maria De Filippi inviterà al centro dello studio Ida che, dopo aver deciso di chiudere la frequentazione con Graziano Amato, rivelerà di essersi lasciata andare con Marcello.

La Platano racconterà di essere uscita più volte con Marcello, con cui avrebbe trascorso del tempo insieme in hotel. Non solo. Ida rivelerà di averlo baciato, ma che lui si sarebbe poi addormentato. Un comportamento che avrebbe deluso la dama. Oggi a Uomini e Donne, l'uomo chiederà scusa e proverà a rimediare.

Spazio poi a Gemma Galgani. La dama indiscussa del trono over rivelerà di essere delusa e amareggiata per non essere riuscita ad attirare l'attenzione di nessun cavaliere. Non mancheranno i battibecchi con Tina Cipollari. L'appuntamento è per oggi, venerdì 24 settembre, alle 14.45 su Canale 5.

