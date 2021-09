Uomini e Donne in onda oggi: arriva una sorpresa per Gemma Galgani

Gossip TV

Le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e Donne.

La nuova puntata di Uomini e Donne andrà in onda oggi, giovedì 30 settembre 2021, su Canale 5. Dopo aver dedicato l'ultimo appuntamento ad Andrea Nicole, Biagio e Sara, i riflettori saranno puntati sugli altri protagonisti del trono classico e over.

Uomini e Donne oggi: le Anticipazioni

Oggi andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne ricca di colpi di scena. Stando alle ultime anticipazioni, in studio arriverà finalmente un nuovo corteggiatore per Gemma Galgani. Come reagirà la dama di Torino? Non mancheranno ovviamente i soliti botta e risposta tra lei e l'opinionista Tina Cipollari.

Maria De Filippi parlerà poi della conoscenza tra Armando Incarnato e Marika. Le cose tra i due protagonisti del parterre over di Uomini e Donne proseguono per il verso giusto, ma il discusso cavaliere partenopeo oggi sembrerà interessato a conoscere una nuova dama. Come reagirà Marika?

Spazio infine ai protagonisti del trono classico con Matteo Fioravanti, Andrea Nicole, Joele Milan e Roberta Ilaria Giusti. L'appuntamento è per oggi, giovedì 30 settembre, alle 14.45 su Canale 5.

