Uomini e Donne, il tronista Matteo scarica Ilaria: ''Non condivido con nessuno''

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, il tronista Matteo chiude con la corteggiatrice Ilaria, che vuole continuare a conoscere il collega Joele.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Ida Platano racconta di essere rimasta molto delusa da Marcello. Il cavaliere, colto da un momento di estrema stanchezza, si è addormentato nella sua camera d’albergo. L’intervento di Maria De Filippi placa la dama, poco prima dello scontro con Armando Incarnato. Guai anche per il tronista Matteo, furioso con Ilaria che è uscita in esterna con Joele e non ha ancora preso una decisione. Infine, Angela Paone e Stefano Pastore sono ai ferri corti e volano parole grosse in studio.

Uomini e Donne: Matteo chiude con la corteggiatrice Ilaria

La puntata di Uomini e Donne si apre con il confronto tra Ida Platano e il cavaliere Marcello. La dama ha raccontato di essere rimasta molto risentita dal comportamento dell’uomo che, dopo aver trascorso la serata insieme ed essersi appartati nella camera d’albergo per scambiarsi qualche effusioni, si è addormentato con il volto sul tavolo poiché stravolto dalla stanchezza. Marcello si è giustificato, rassicurando Ida sui suoi sentimenti e ribadendo di essere stato colto da una grande spossatezza dovuta a lunghe ore trascorse senza sonno. La Platano, nonostante le giustificazioni del cavaliere siano plausibili, dichiara di esserci rimasta molto male. Avendo ricevuto molte critiche, Marcello si commuove e rimane colpito dal fatto che Ida possa dubitare di lui. Maria De Filippi difende Marcello, facendo notare a Ida come sia ingiusto incolparlo per traumi del passato.

Dopo un ballo, Armando Incarnato prende la parola: “Una donna che esprime pensieri così belli per un uomo e che sa quanto ragazzo abbia fatto per incontrarla, se si addormenta non crea una dinamica”. Le parole di Armando, come prevedibile, creano tensione in studio e anche la De Filippi si vede costretta a scendere in campo, difendendo la Platano. Concluso lo scontro, si passa al trono classico. Il tronista Matteo ha portato di nuovo in esterna Ilaria, ma è rimasto molto deluso dal fatto che lei sia uscita anche con Joele. Dopo l’esterna con il romano, la De Filippi comunica che Ilaria ha rivisto anche il collega.

“Io ci ho pensato quando sono tornato a casa e l’interesse c’è. Però io non condivido nulla con nessuno. Partiamo dal presupposto che noi siamo due persone diverse, e lei dice che Joele le ha dato più attenzioni… Un abbraccio io non lo do subito. Io li vedo anche bene e sarei spinto a dire, continua con lui. Ieri sentivo di mentire a me stesso perché mi rodeva”, ha spiegato Matteo. Il tronista, inoltre, ha voluto far scendere in studio la nuova corteggiatrice Noemi, che ha scritto alla redazione, e ha ammesso di averla pensata. Insomma, Matteo chiude con Ilaria che rimane a corteggiare Joele. Si passa poi ad Angela Paone e Stefano Pastore. I due protagonisti del Trono Over hanno deciso di conoscersi meglio ma la situazione è degenerata, e la dama ha accusato il cavaliere di averle mancato di rispetto approfittandosi di lei anche a livello economico.

