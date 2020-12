Uomini e Donne, il tronista Gianluca De Matteis torna su Instagram dopo l'addio al programma: le sue parole

Gossip TV

Gianluca De Matteis, dopo aver lasciato il trono a Uomini e Donne, torna su Instagram per ringraziare la redazione del dating show di Canale5.

Gianluca De Matteis ha preso una decisione molto sofferta, scegliendo di interrompere il suo percorso a Uomini e Donne. Il tronista romano, tra le lacrime, ha lasciato lo studio sommerso di complimenti e parole gentili e, trascorso qualche giorno, ha deciso di rompere il silenzio su Instagram con un video.

Uomini e Donne, Gianluca De Matteis rompe il silenzio su Instagram

Bello e sorridente, Gianluca De Matteis aveva tutte le carte in regola per essere tra i tronisti più amati nella storia di Uomini e Donne. Il romano ha iniziato il suo percorso nel Trono Classico in punta di piedi, mostrandosi sempre pacato e molto educato, accrescendo così la stima del pubblico nei suoi confronti. Sfortunatamente il suo essere molto riflessivo lo ha portato a risultare ambiguo agli occhi delle sue corteggiatrici, che hanno ammesso di non percepire alcun interesse nei loro confronti. Prima Lucrezia Comanducci, che ha scelto di rimanere in studio per corteggiare Armando Incarnato, poi Gabriella Maglione e infine Dalila: le corteggiatrici hanno mollato la presa dopo poche esterne, preoccupate per l’eventualità che Gianluca le stesse prendendo in giro. In realtà, la scelta del De Matteis di abbandonare il trono, ha confermato proprio il contrario: il romano, per rimanere fedele ai suoi sentimenti, ha deciso di lasciare un programma che inevitabilmente poteva donargli ancora molta popolarità, troppo rispettoso della redazione dell’occasione concessa da Maria De Filippi.

Il video di Gianluca De Matteis dopo l'abbandono di Uomini e Donne

In lacrime e con la voce rotta dall’emozione, Gianluca ha ammesso di non sentire trasporto per le sue corteggiatrici, forse a causa di un suo blocco sentimentale, e ha abbandonato tra l’applauso generale e il dispiacere dei suoi colleghi tronisti. A distanza di alcuni giorni, Gianluca è tornato attivo su Instagram e ha postato un lungo video di ringraziamento, rivolto alla De Filippi e a tutta la redazione di Uomini e Donne, che lo ha accompagnato con amore nel breve ma intenso percorso. "Sto bene, sono tranquillo e sereno. Ho aperto Instagram dopo mesi di chiusura e mi ha fatto piacere vedere tanti messaggi, persone che hanno apprezzato la mia persona. Non faccio questo video per parlare del mio percorso, ma per ringraziare coloro che me lo hanno permesso. In primis Maria, una donna spettacolare… Una persona veramente eccezionale! La redazione, che è un insieme di ragazzi che ci sono sempre, gentili e premurosi. Si creano rapporti che vanno oltre il contesto televisivo e lavorativo", ha dichiarato il De Matteis. Nel frattempo iniziano le prime indiscrezioni sul tronista pronto a prendere il suo posto nello studio di Canale5.

