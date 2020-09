Gossip TV

Gianluca De Matteis, tronista della nuova stagione di Uomini e Donne, si svela al settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi, parlando del suo collega Davide Donadei.

Gianluca De Matteis è l’affascinante nuovo tronista di Uomini e Donne. Fisioterapista di professione, originario della provincia di Roma, ha 30 anni e ha viaggiato in tantissimi luoghi esotici. Amante della motocicletta e della chitarra, Gianluca ha tutte le carte in regola per trovare la sua anima gemella nel dating show di Maria De Filippi.

Gianluca De Matteis si racconta dopo l'inizio di Uomini e Donne

L' avventura di Gianluca De Matteis nel Trono Classico è iniziata da poche settimane e l’attenzione del tronista è stata catturata, in particolare modo, dall’indecisa corteggiatrice Camilla. Al magazine ufficiale di Uomini e Donne, Gianluca ha rivelato come ha vissuto le prime puntate essendo neofita del piccolo schermo:

Mi sono seduto su quella poltrona senza aspettative. Non sapevo bene cosa immaginarmi e da un lato, essendo rimasto in ballo fino all’ultimo, non volevo pensarci toppo. Se le cose non fossero andate bene volevo preservarmi da un brutto colpo. A guardarlo da fuori sembra tutto più facile di com’è (ride ndr.). Si sta rivelando già un’esperienza molto divertente, ma sotto certi punti di vista anche molto difficile: so di dovermi mettere in gioco e scoprire la mia intimità […] Credo che questa sarà prima di tutto un’esperienza di vita. Penso che questa esperienza possa permettermi di scoprirmi di più come uomo, soprattutto nella sfera relazionale. Bisogna essere più veri e onesti possibile con sé stessi: è questa la promessa che mi sono fatto.

Uomini e Donne, Gianluca De Matteis fa una confessione su Davide Donadei

Gianluca ha ammesso che, sebbene sia stato scelto dal pubblico come tronista battendo al voto Davide Blanda, nella vita è un vero corteggiatore:

Mi piace rischiare, mi piace buttarmi nelle situazioni, non sono di quelli che si nascondono dietro una chat o che conoscono persone via internet. Mi ritengo vecchio stile […] Il corteggiamento alla base è un gioco - il più vecchio del mondo - ed è una sfida conoscere una persona, capire come corteggiarla toccando le corde giuste. Nella vita sono stato anche corteggiato, non lo nego, ma preferisco stare dall’altra parte. Mi piace fare il primo passo.

Il De Matteis ha raccontato di aver avuto diverse storie fino ai vent’anni, per poi dare spazio alla sua passione di viaggiare e ritrovarsi senza l’esigenza di un rapporto stabile ad aspettarlo. La sua relazione più importante è stata con una donna più grande di lui, ma è naufragata dopo neppure un anno a causa dell’incostanza del tronista. Dopo aver assicurato che nel parterre del Trono Over non ha scovato nessuna dama che lo potrebbe interessare, Gianluca ha parlato del suo collega Davide Donadei, con il quale si contente Camilla.

Davide è sicuramente un ragazzo in gamba, una persona con un passato particolare di cui ho stima. Siamo totalmente differenti sotto tanti aspetti […] Sono un tipo che accetta le sfide - ha ammesso il tronista a proposito di Camilla - ma sono anche un orgoglioso. Odio perdere: sono sempre stato molto competitivo. Qui non ci sono premi, ma i sentimenti e le emozioni delle persone, perciò sarà tutto diverso. Quando è il momento di mettermi da parte, sono pronto a farlo, accettando la sconfitta, ma ce ne vorrà (ride ndr.).

Uomini e Donne ci aspetta oggi, venerdì 18 settembre 2020, alle 14.45 su Canale 5.