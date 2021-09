Uomini e Donne, il retroscena su Claudio Sona: "Mi ha chiesto di fare il trono su Instagram"

Gossip TV

Davide Maggio svela un retroscena sul percorso di Claudio Sona a Uomini e Donne.

Claudio Sona è stato tra i protagonisti più amati di Uomini e Donne. A parlare del percorso del ragazzo sul trono del dating show di Maria De Filippi ci ha pensato il giornalista Davide Maggio che, tramite una diretta Instagram, ha raccontato alcuni retroscena inediti.

La rivelazione di Davide Maggio sull'ex tronista Claudio Sona

A distanza di alcuni anni dalla sua partecipazione a Uomini e Donne, Claudio Sona è finito al centro del gossip. Il motivo? Alcune dichiarazioni rilasciate sui social da Davide Maggio, riportate da Biccy, circa l'esperienza del veronese sul trono: "Mi ha chiesto aiuto su Instagram per fare Uomini e Donne. Lui è indubbiamente molto bello. Perché mi ha colpito e convinto? Non era il classico gay macchietta. Vidi che avevamo un amico in comune e gli chiesi che tipo era. Lo trovai uno molto sincero".

Scendendo nel dettaglio, il giornalista ha raccontato come ha fatto Claudio a salire sul trono di Uomini e Donne: "Vi dico come stanno le cose. Io vidi il suo profilo e c’era una foto strana, c’era un’immagine di una tavola apparecchiata con dei cuori e una candela e con due persone taggate. Potete capire chi era l’altro. E gli chiesi ‘scusa questo che vuol dire?’. Avvisai subito chi di dovere e dissi ‘guardate, secondo me lui è adatto, ma c’è questa cosa qui’. Claudio fu molto rassicurante. Poi non vi nascondo che dopo qualche dubbio a me è venuto. Mi sono dato delle spiegazioni".

"Se tornassi indietro non lo consiglierei mai a Uomini e Donne" ha ammesso Davide Maggio "Dopo un’occasione importante come quella del trono capisco che tu ti sia abituato ad una popolarità importante, ma se tu non sai alimentare quella notorietà devi farti delle domande. Non posso essere io come tuo manager a farti restare popolare. Io ti regalo una possibilità, giocatela. Hai tutti i riflettori puntati per mesi, se vali acchiappi. Se non va, non va, punto e fine della storia".

