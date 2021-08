Uomini e Donne, il promo svela la Data ufficiale del ritorno su Canale5

Gossip TV

Il nuovo promo di Uomini e Donne svela la data di debutto ufficiale dal dating show di Maria De Filippi.

C’è grande fermento per il ritorno in Tv di Uomini e Donne. L’amato dating show di Maria De Filippi, dopo una meritata pausa estiva, si prepara a debuttare su Canale5 e il promo ufficializza la data in cui potremmo rivedere il programma e tutti i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico.

Uomini e Donne: ecco quando torna su Canale5

Manca sempre meno alla messa in onda della prima puntata di Uomini e Donne. Dopo la pausa estiva, il dating show di Maria De Filippi si prepara ad intrattenere i fan con le vicende dei protagonisti del Trono Over e del Trono Classico. Le Anticipazioni delle registrazioni rivelano l’identità dei nuovi quattro tronisti, e le prime dinamiche che si sono create nello studio del programma di Canale5. Torna Gemma Galgani, con una novità che farà infuriare Tina Cipollari, ma anche Ida Platano alle prese con ben due cavalieri e Riccardo Guarnieri, dopo la burrascosa rottura con Roberta Di Padua.

Poche ore fa, sul profilo Instagram ufficiale di Uomini e Donne, è apparso il promo della nuova stagione, che rivela la data di debutto esatta, ovvero il 13 settembre 2021, come già anticipato dalle indiscrezioni. La De Filippi ha scelto i suoi tronisti, tra cui spicca il nome di Andrea Nicole, ovvero la prima tronista transgender nella storia del programma. Sembra che, durante le registrazioni, alcuni corteggiatori abbiano espresso perplessità nel corteggiare Andrea Nicole, proprio a causa del suo passato poco convenzionale, ma siamo certi che lei saprà trovare l’amore che merita durante il suo percorso. Voi siete pronti per Uomini e Donne?

