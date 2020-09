Uomini e Donne, il padre di Sophie Codegoni è fidanzato con una nota ex concorrente del Grande Fratello (FOTO)

Gossip TV

Emergono nuovi dettagli su Sophie Codegoni. Il padre della nuova tronista di Uomini e Donne è fidanzato da diversi anni con Man Lo Zhang, nota ex concorrente del Grande Fratello.

p>Spuntano nuovi retroscena sulla neo tronista. La giovanissima modella diè finita al centro delle indiscrezioni per la relazione di suo padre, che da diversi anni è fidanzato con un volto noto dell’undicesima edizione del

Uomini e Donne, nella vita del padre di Sophie Codegoni c'è un'ex gieffina

Sophie Codegoni è ufficialmente la nuova tronista di Uomini e Donne. La giovanissima modella, che lavora per Chiara Ferragni a Milano, ha raccontato qualcosa sul suo passato durante la presentazione in studio. Sophie ha diciotto anni ed è figlia di genitori separati che sono riusciti a trasmetterle tutto il loro amore, tralasciando i rancori del fallimento del loro matrimonio. La Codegoni, nonostante la giovane età, si mostra molto matura e sicura di sé e sembra sapere perfettamente che tipo di uomo vuole al suo fianco.

Spulciando nel profilo Instagram della nuova tronista, si evince che la Codegoni è molto legata al padre Stefano, un uomo carismatico e affascinante, grande amante della fotografia. Sulla pagina personale del padre di Sophie appaiono alcune bellissime foto di coppia con Man Lo Zhang, ex concorrente del Grande Fratello e sua fidanzata. Ormai trentasettenne, Man Lo si è affermata nel mondo dello spettacolo dopo aver partecipato all’undicesima edizione del GF, con Filippo Bisciglia, prendendo parte a diversi programmi e debuttando sul grande schermo con Questa Notte è ancora nostra, diretto da Paolo Genovese.

Uomini e Donne, Sophie Codegoni 'legata' ad un ex concorrente del Grande Fratello

Man Lo e Stefano sono una coppia bellissima e amano fotografare i loro viaggi e le loro avventure insieme. Sicuramente, Sophie vorrà per sé un amore come questo e chissà che il dating show di Maria De Filippi non le regali questa possibilità. Stando alle prime Anticipazioni, la giovane tronista litigherà per un corteggiatore, addocchiato anche dalla collega Jessica. Il parterre maschile, tuttavia, è stracolmo di ragazzi piuttosto affascinanti che, grazie alla nuova versione del programma, potranno farsi notare anche grazie alla messaggistica istantanea.

La Codegnoni non ha nascosto di essere stata molto ferita in passato, quando dopo sei mesi di relazione ha scoperto un tradimento. Questa esperienza ha portato la tronista a fidarsi meno degli uomini e ad essere più esigente. Il corteggiatore che conquisterà il cuore di Sophie avrà la benedizione di papà Stefano?

Uomini e Donne ci aspetta oggi, giovedì 10 settembre 2020, alle 14.45 su Canale 5.