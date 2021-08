Uomini e Donne, il nuovo tronista Joele attaccato dall'ex fidanzata: "Sei stato la delusione più grande della mia vita"

Gossip TV

"Io, te e chi ci ha vissuto sa la verità": l'attacco dell'ex a Joele Milan, nuovo tronista di Uomini e Donne.

Joele Milan, 27enne veneto, è uno dei quattro tronisti della nuova stagione di Uomini e Donne al via da lunedì 13 settembre su Canale 5. Il giovane, durante la prima registrazione del dating show di Maria De Filippi e nella clip di presentazione, ha parlato del suo doloroso passato sentimentale e di aver sofferto particolarmente scoprendo la sua fidanzata nel letto di un suo carissimo amico.

Subito dopo la pubblicazione del video su Witty, l’influencer Deianira Marzano ha condiviso nelle sue Instagram Stories un post dell’ex fidanzata di Joele:

"Io, te e chi ci ha vissuto sa la verità. Non è di certo questa, ma per la popolarità si fa questo ed altro. Sei la delusione della mia vita e la più grande mancanza di rispetto mia e della mia famiglia che ti ha trattato come un figlio e non ti ha mai fatto mancare niente, neanche quando te lo saresti meritato in questi 7 anni. Ti auguro il meglio, buona vita."

E non è finita qui perché un conoscente del neo tronista, ha scritto un messaggio pubblicato dalla blogger campana nel quale lo ha attaccato duramente dichiarando che il suo obiettivo non è certo quello di trovare l'amore:

"Lo conosco benissimo Joele Milan, io abito vicino a lui a Mestre, lo conosco molto bene, diciamo in poche parole che è un porco, era fidanzato e per anni ha tradito la morosa, in discoteca con altre tipe, poi stava su Tinder, Loovo, lo conosco molto bene ha sempre voluto farsi pubblicità in tutti i modi. Diciamo che sicuramente il suo obiettivo non sarà l'amore ma la pubblicità e si vedrà poi a fine programma. "

