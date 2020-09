Uomini e Donne, il nuovo tronista, Davide Donadei: "Mio padre ha avuto problemi con la polizia, la mia immagine sporcata"

Gossip TV

La confessione del difficile passato del giovane pugliese.

Ieri, nel corso del secondo appuntamento con la nuova stagione di Uomini e Donne, sono stati presentati i due nuovi tronisti: Gianluca De Matteis e Davide Donadei.

Uomini e Donne, Davide "Mio padre ha avuto problemi con la polizia, la mia immagine sporcata"

Erano tre gli aspiranti tronisti ma solo due posti per la poltrona rossa più ambita della tv: al termine del sondaggio, è stato Davide Blanda a dover dire addio al trono ma lo vedremo ancora nel parterre dell'over per volontà di Roberta di Padua che non è rimasta indifferente al fascino del 27enne piemontese. Dopo le presentazioni dei nuovi tronisti, il giovane pugliese dagli occhi blu Davide, sta già infiammando il web e fatto breccia nel cuore delle telespettatrici del dating show.

Nel video di presentazione, Davide, 25 anni di Gallipoli, che gestisce un ristorante da due anni, ha confessato il suo passato difficile vissuto all'ombra di un padre che ha avuto problemi con la giustizia.

Vivo una situazione con un po' di pregiudizi - ha dichiarato il giovane pugliese su Witty - mio padre ha fatto una scelta di vita, ha avuto un po di problemi con le forze dell'ordine e questa cosa ha fatto si che l'immagine di Davide a 13, 14 anni veniva sporcata ma penso sia inevitabile. Quando Davide è cresciuto ha dimostrato di essere una persona onestissima e tranquillissima che ha sempre lavorato e la gente si è po ricreduta giustamente e penso che ad oggi nessuno debba dire nulla. Il mio cognome potrebbe essere un campanello d'allarme perché si basa su queste cose qui. Ma se dovessero conoscermi come si deve non avrebbero problemi [...] La mattina mi sveglio presto mi alleno e poi sbrigo con commercialisti o fornitori, vado a casa pranzo e dalle torno al ristorante fino a tardi. Il trono per me è una rivincita.

