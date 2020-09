Uomini e Donne, il lifting di Gemma Galgani, le foto

Gossip TV

"Gemma Galgani non sembra più la stessa", scrive Nuovo Tv. La foto della dama torinese dopo l'intervento di chirurgia.

Nelle registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, si è parlato molto del lifting di Gemma Galgani. Il dating show riapre la stagione tra meno di una settimana e la dama torinese tornerà tra le file del parterre per commentare la fine della sua conoscenza con Sirius e dell'intervento chirurgico a cui si è sottoposta. Il settimanale Nuovo Tv, diretto da Riccardo Signoretti, ha dedicato un articolo a Gemma in cui mostra la foto con i suoi nuovi ritocchi estetici: "Nulla sarà più come prima‘ si legge nello spot di Uomini e Donne ed in effetti Gemma Galgani non sembra più la stessa: il suo viso è molto più liscio e tirato, le rughe di un tempo sembrano scomparse. Merito di un lifting di cui parlerà lei lunedì"

Non è ancora chiaro se la foto di Gemma sia realmente frutto degli interventi a quali si è sottoposta ma ogni dubbio verrà chiarito durante la prima puntata del dating show, in onda da Lunedì 7 settembre prossimo. Con la complicità della redazione, verrà infatti mandato un filmato in cui assisteremo a tutte le tappe dell'intervento a cui la Galgani, almeno inizialmente, pareva fosse contraria. Gemma, a fine luglio, ha raccontato di aver incontrato un noto chirurgo plastico e di aver trascorso un periodo di convalescenza che l'ha tenuta lontana dal bel marinaio toscano Sirius. Quest'ultimo pare fosse ancora interessato a conoscerla ma la dama ha tenuto a precisare che il vero motivo del suo allontanamento è stato causato dalla sensazione di sentirsi usata e non da un reale sentimento da parte del giovane cavaliere.

La prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne, ci aspetta lunedì 7 settembre, alle 14.45 su Canale 5.

