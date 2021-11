Uomini e Donne, il figlio di Biagio Di Maro è gay, ecco come ha reagito il cavaliere del trono over

Gossip TV

Giuliano Di Maro, intervistato dal settimanale Uomini e Donne Magazine.

Il cavaliere campano Biagio Di Maro, è sicuramente tra i volti più noti e discussi del trono over di Uomini e Donne. Questa settimana, sul magazine ufficiale di Uomini e Donne, è stato intervistato il figlio Giuliano che ha raccontato qualche aneddoto sul padre.

Il 28enne, che vive a Londra ed è il manager di un coffee shop nei pressi della Cattedrale di St Paul’s, ha voluto raccontare alcuni aspetti del carattere del cavaliere campano, tutt'altro che chiuso o all'antica. All'inizio, quando Biagio ha comunicato alla famiglia di aver scritto a Uomini e Donne, lui e suoi altri due fratelli, pensavano fosse uno scherzo, ma successivamente sono stati tutti contenti che il padre potesse rifarsi una vita dopo il grande dolore della perdita della moglie.

Giuliano, come detto, ha voluto ribadire che il padre sia tutt'altro che un uomo vecchio stampo o intollerante. Il ragazzo ha raccontato di come il padre ha reagito al fatto che abbia una relazione con un altro uomo. "Papà non ha, per esempio, mai giudicato le mie scelte. Da otto anni convivo con un compagno e lui ha subito accettato questa relazione", ha dichiarato Giuliano. "Mio padre, come le dicevo, non è falso e non è per nulla bugiardo. Lui ci ha cresciuto con estremo amore, insegnandoci l’importanza del rispetto, con enorme dignità. Ci ha sempre spronati a portare avanti le nostre idee", ha proseguito.

Per i figli è un dispiacere ascoltare le accuse che il padre sia nel programma solo per visibilità. Biagio ha perso la moglie che per lui era tutto, ha dichiarato Giuliano. Ora il cavaliere vive solo e dopo aver vissuto il dramma della perdita, ha preso parte al programma, decidendo di andare avanti cercando di ritrovare la felicità perduta.

Anche se non è ancora riuscito a trovarla, il ragazzo ha dichiarato che la donna perfetta per lui sarebbe un mix tra Gemma Galgani, Isabella Ricci e Angela Paone. Su Sara Zilli, invece, ha ammesso che inizialmente l’aveva convinto, ma poi sul suo conto ha iniziato ad avere dei dubbi.

