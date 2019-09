Uomini e Donne, il crollo dell'ex tronista Lucas Peracchi: "Non sto bene, la mia mente mi ha distrutto"

Gossip TV

Il lungo e amaro sfogo del 31enne piacentino su Instagram.

Pochi minuti dopo le accuse di Lucas Peracchi che su Instagram ha pubblicato alcune stories infangando la sua fidanzata Mercedesz Henger colpevole di averlo tradito con Andrea Montovoli, l'ex tronista ha confessato di essersi inventato tutto e di attraversare un momento molto difficile.

Lucas sembra abbia bisogno di un vero e proprio aiuto psicologico e ha ammesso di vivere una vita diversa da quella che sembra, vivendo un malessere interiore da molto tempo.

"Ho inventato tutto io, o precisamente la mia testa - ha esordito Lucas su Instagram - Chiedo scusa a tutti, tanto sono una merda da quando ero a Uomini e Donne e rimango una merda anche oggi. Non sto bene da tanto tempo, sempre finto dietro un finto sorriso, chiedo scusa a tutte le persone che credevano in me ma sono troppo debole, ho rovinato tutto quello che mi è stato dato, solo per colpa mia. Sono una persona brava, spero che qualcuno se ne sia accorto vicino a me, purtroppo non sto bene, la mia mente mi ha distrutto anno dopo anno, giorno dopo giorno. Non sono cattivo, io non c'entro, una vita che non mi apparteneva che ho desiderato fin da piccolo mi ha ucciso lentamente fino a portarmi alla disperazione totale, convivo così da troppo tempo e purtroppo nessuno mi ha capito".

"Mercedesz non c'entra nulla in questa situazione, sono io che ho sbagliato e continuo a farlo, ho cercato qualcuno che capisse il perché di questo istinto, ma penso non ci sia soluzione, ripeto lei non c'entra nulla non sono stato obbligato da nessuno a fare ciò, dopo quello che ho combinato a Uomini e Donne mi sono fatto schifo da solo, e non c'è stato giorno che non ho pensato a quanto sono stato stupido, ha voluto la bicicletta e ho pedalato ma ricordatevi che sempre per chi al 2% di quello che dico, ognuno nasce in un ambiente e forse quello non era il mio, la colpa è solo mia, cercando di dare soddisfazioni ai miei mi sono avvelenato il sangue, vorrei tanto avere la vita che avevo prima ma purtroppo indietro non si torna, non massacrate le persone anche se sembrano forti soffrono e tanto, sbagliano ma come tutti io un po' troppo ma Dio sa che non ho mai fatto con cattiveria, era il mio inconscio che mio ha portato a danneggiarmi da solo, l'ho spiegato ho parlato ho chiesto aiuto ma non posso vincere devo convivere cosi finché riesco."

"L'ho fatto social, perché ho danneggiato una persona sui social - ha concluso l'ex tronista piacentino - non me ne frega nulla di fare parlare di me anzi, non ho mai parlato di gossip in tv e mai penso che mi abbiate visto in qualche trasmissione a parlare di gossip, ma a parlare del mio lavoro, non sono qui per fare tenerezza non mi serve avevo bisogno di dire queste cose se non la gente si sente presa in giro ma non era mia intenzione, sono impulsivo e combatto con questa cosa da tanto, e ogni giorno è peggio, non voglio più dare negatività a nessuno sono sempre stato un lupo solitario che combatte da solo contro lupo nero ma mi arrendo, volevo chiedere solo scusa a tutti e spero che 0,3 percento capisca cosa vuol dire avere "tutto" ma non avere un'anima, stai male ogni secondo, ogni ora. E fai cavolate. Ora basta però era giusto dare spiegazioni."

Ieri, dopo le accuse dell'ex tronista rivolte Mercedesz, quest'ultima ha immediatamente replicato che le insinuazioni del suo fidanzato erano assolutamente false e frutto della sua gelosia ossessiva.