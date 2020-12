Uomini e Donne, il cavaliere Maurizio Guerci: "Io e Gemma Galgani stiamo sbugiardando Tina Cipollari"

Gossip TV

Maurizio difende la sua storia con Gemma e lancia una frecciata all'opinionista di Uomini e Donne.

Maurizio Guerci sta continuando la sua passionale frequentazione con Gemma Galgani. Intervistato da Novella 2000, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, però, ha colto l'occasione per lanciare una frecciata all'opinionista Tina Cipollari, che più volte ha espresso perplessità sulla sua relazione con la dama torinese.

Maurizio Guerci critica Tina Cipollari, l'opinionista di Uomini e Donne

Gemma e Maurizio hanno inziato una vera e propria frequentazione anche se, come raccontato dalla dama nell'ultima registrazione di Uomini e Donne, non hanno trascorso le feste di Natale insieme. Dopo tanti dubbi, i due protagonisti del parterre over del programma hanno capito di essere fatti l’una per l’altro. "A me interessa la persona che ho davanti. Se per me questo fosse un problema di certo non frequenterei Gemma…" ha rivelato il cavaliere a Novella 2000.

Guerci ha poi continuato la sua intervista confessando che, dal primo momento in cui è arrivato nello studio di Uomini e Donne, è rimasto colpito e affascinato dalla Galgani. "Queste sono cose che non si programmano, arrivano per caso e, credetemi, sono momenti meravigliosi" ha dichiarato il cavaliere.

L'unico problema tra i due? Tina Cipollari, che non crede assolutamente alla veridicità dei sentimenti di Gemma e Maurizio. A questo proposito, però, la nuova fiamma della dama torinese sembra avere le idee ben chiare sul comportamento dell'opinionista del dating show di Maria De Filippi: "Ultimamente sia Gemma che io stiamo sbugiardando Tina su tutto ciò che inizialmente pensava del nostro rapporto…".

