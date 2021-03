Uomini e Donne, il cavaliere Claudio Cervoni fa una rivelazione inaspettata

Gossip TV

Claudio Cervoni, cavaliere in Uomini e donne di Maria De Filippi, ha rivelato di avere avuto un grave problema fisico...

Dopo aver da poco chiuso la frequentazione con Sabina Ricci a Uomini e donne, più per volere di lei, il cavaliere Claudio Cervoni, al momento alla ricerca di un nuovo amore, ha confessato a Uomini e Donne Magazine un suo trascorso di salute piuttosto grave: “Gli ultimi cinque anni sono stati duri. Mia figlia è stata male e ho avuto un infarto”. Una combinazione che ha reso molto difficile la sua esistenza nell'ultimo periodo, tanto da spingerlo a cercare un'altra volta l'anima gemella proprio nello studio di Maria De Filippi.

Nella stessa intervista Cervoni ha spiegato di essere stato legato a diverse donne, tra cui sua moglie e successivamente una misteriosa giovane di 28 anni (quando lui ne aveva 40), una relazione putroppo naufragata per incompatibilità di "esigenze e obiettivi". Ancora più avvolto nel mistero è un rapporto successivo con un'altra donna, sei anni funestati purtroppo da un ex-marito poco ex.

Claudio soffre per il distacco da Sabina, perché ha dichiarato di piacersi in una sua compagnia: "Mi dispiace per com'è andata a finire, ma ho paura di farle male". Sabina Ricci è tornata a guardarsi intorno, così come farà Claudio Cervoni.