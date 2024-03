Uomini e Donne, Ida sorprende Pierpaolo con una sorpresa per il compleanno. Tina ironizza: "Mario, non è per te!" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Ida ha organizzato una sorpresa per il compleanno di Pierpaolo e Tina Cipollari non ha mancato di far notare a Mario Cusitore che non è per lui.

La nuova puntata di Uomini e Donne inizia con un confronto - il definitivo - tra Barbara ed Ernesto del trono over. Gran parte della puntata è occupata dal trono classico con Ida e i suoi corteggiatori.

Uomini e Donne, Ida Platano e la sorpresa di compleanno per Pierpaolo. Tina ironizza: "Mario non è per te!" [VIDEO]

Maria De Filippi riepiloga ciò che è successo nelle precedenti puntate del dating show di Canale5 riguardati Ernesto e Barbara e ha mostrato un video di un post puntata in cui la dama e il cavaliere hanno discusso nel dietro le quinte del programma, dopo aver litigato al centro studio. Il cavaliere ribadisce che, visto che la ferisce con il suo comportamento, anche involontariamente, non vuole continuare a frequentarla. Quando Ernesto si allontana perché vuole prendere una boccata d'aria, la dama lo segue quando non lo vede ritornare, scatenando la rabbia del cavaliere.

In studio, Ernesto racconta che durante la settimana Barbara ha chiamato sua nipote per chiedere informazioni su di lui e raccontare della loro frequentazione. Questo gesto, per il cavaliere, è la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che lo ha portato alla decisione definitiva di non volerla più frequentare. La dama entra in studio e subito dichiara che non è come l'ha raccontata il cavaliere: la nipote gliel'ha presentata Ernesto e non è una bambina, ma è poco più giovane di Ernesto ed è stata la nipote che le ha lasciato il suo numero. Il cavaliere si inalbera e dichiara che Barbara si è impicciata nei suoi affari di famiglia e che non è normale ciò che ha fatto.

La dama ribadisce che è stata la nipote di Ernesto a cercarla e che quando si sono sentite non è stato lui il fulcro principale del discorso, ma si sono raccontate cose della loro vita personale. La dama passa poi a raccontare di una lezione di autocoscienza che ha seguito e che le ha fatto comprendere che la sua razionalità non ha prevalso all'inizio del percorso, ma che ora le ha fatto comprendere che l'atteggiamento di Ernesto dipende dall'assenza di interesse per lei. Alla fine, i due decidono di chiuderla definitivamente, con la dama che regala un coupon al cavaliere come gesto di pace. Barbara però vuole sapere quale sarebbe il contenuto di queste telefonate. Ernesto non vuole parlarne e poi svela che sta ricucendo il rapporto con la nipote, dopo aver litigato con il padre - suo fratello - e non aver mai risposto alle sue chiamate prima che morisse. Tra i due continuano a volare stracci, nonostante avessero deciso di chiudere.

Si passa al trono classico con Ida Platano: la tronista ha portato in esterna Daniele e i due scherzano, ridono e Ida fa un messaggio alla schiena al corteggiatore. In studio, Tina commenta il massaggio di Ida, affermando che non può fare massaggi a tutti i suoi corteggiatori! La tronista ammette di essere stata bene, ma che non aveva il trasporto per andare oltre. Ida ha portato in esterna anche Mario, ma tra loro l'esterna è stata molto fredda e i due hanno discusso perché Ida non riesce a fidarsi di lui ancora. Il corteggiatore le mostra le loro foto durante i momenti in trasmissione in cui erano felici. Dopo aver discusso, sembra che tra loro sia tornato il sereno. All'ingresso di Mario in studio, Tina commenta che Ida sta trattenendo il respiro e le consiglia di respirare, poi accusa Mario di essere falso, come già l'altra volta, perché secondo lei è tutto studiato. La tronista riprende il discorso della fiducia e conferma che le ci vorrà del tempo per recuperare lo stesso trasporto di prima. Mario anche dice che non ha intenzione di metterle fretta e che starà a lei decidere cosa fare con lui, ma che non vuole restare a casa, guardano Ida portare in esterna altri corteggiatori. Platano ribadisce che lui ha voluto anticipare l'esterna, ma che lei aveva già programmato un'uscita per loro. Tra i due volano stracci e nella discussione si inserisce anche uno degli altri corteggiatori di Ida. Quest'ultima ribadisce che non può forzarsi e che in passato gli ha creduto, ma che ora non farà nulla e se lui si è già stancato, non è un suo problema. Tina interviene di nuovo e accusa il corteggiatore di rigirare la frittata e passare per vittima.

Ida chiede di voler uscire un momento, ma il corteggiatore si inalbera e dice che sta lasciando in sospeso il loro discorso. I due continuano a litigare e alla fine Mario si alza e fa per ritornare sulle gradinate con fare scocciato perché la tronista gli risponde a tono. Poi cambia idea e si siede di nuovo, ma la discussione prosegue con toni accesi. Alla fine, Ida esce dallo studio e Maria De Filippi fa sedere Pierpaolo al centro studio, perché la tronista ha una sorpresa per lui, visto che è il compleanno del corteggiatore! Per lui, Ida ha preparato una torta e anche un regalo, confezionato in un palloncino gigante. Tina si interessa molto della torta e alla fine con la scusa di dare una mano a sistemare si porta via la torta di compleanno. Mario, al vedere la sorpresa per il rivale si è alzato ed è tornato a sedersi sulle gradinate. Ida chiede poi di ballare con Pierpaolo su una canzone in particolare e dopo il ballo chiude con Marco, dicendogli che non ha pensato a lui in questa settimana e non ha voglia di tenerlo lì senza motivo. Prima di andarsene, Marco le consiglia di aprire gli occhi, perché c'è chi la vuole solo come trofeo. Tra Ida e Mario parte una nuova discussione!

