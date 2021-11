Uomini e Donne, Ida Platano vuole lasciare il programma con Diego Tavani: lui la bacia, poi ci ripensa!

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Ida Platano chiede a Diego Tavani di uscire dal programma insieme. I due si baciano sotto una cascata di petali, poi Ida si scaglia contro Tina Cipollari per gli ultimi insulti ricevuti. Diego, vedendo le due litigare, afferma di volersi risedere nel parterre del Trono Over, gelando tutti. Dopo aver ricevuto pesanti critiche, Diego spiega il motivo di questo gesto ma Ida si rifiuta di uscire con lui. Male anche per Roberta Giusti, che ha fatto un'esterna molto difficile con Luca Salatino.

Uomini e Donne, Diego Tavani si rifiuta di uscire con Ida Platano

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con la scelta inaspettata di Ida Platano. La dama sta frequentando Diego Tavani, ma tra i due sembrava essere in atto una crisi a causa della mancanza di presa di posizione di Ida che, all’innamoramento del cavaliere ha risposto con poca convinzione. Oggi, invece, Platano ha chiesto a Diego di lasciare insieme lo studio del dating show di Maria De Filippi e lui ha detto sì. “Voglio conoscerlo fuori da questo programma, lui in poco tempo mi ha dato cose che non mi aspettavo”, ha ammesso Ida. Prima di lasciare la trasmissione, la dama chiede un confronto con Tina Cipollari, offesa dalle sue forti critiche. “Devi stare attenta a quello che dici, perché tocchi dei tasti che fanno sentire male le persone. Tu ieri mi hai fatto stare male, non mi puoi dire che sono una donnetta”, ha sbottato Ida. L’opinionista si è difesa, facendo notare che loro hanno il compito di giudicare quello che si vede in puntata.

“Io adesso non me la sento dopo questo, se hai cose irrisolte tu devi risolvere prima. Io vado via, mentre tu rimani a discutere del programma”, ha dichiarato Diego gelando tutti i presenti. Nella querelle, come sempre, si inserisce Armando Incarnato che si scaglia contro il cavaliere difendendo Ida. “Lei ha parlato con Tina perché poi, uscita da qui non parla più con lei. Fino a ieri eri l’uomo più innamorato del mondo, dovevi difenderla”, ha sbottato Armando. Il romano ha spiegato che non intende non uscire da Uomini e Donne con Ida, ma solo sedersi per dar modo a lei di fare un confronto del genere con Tina. Le frasi di Diego generano caos e tutti si scagliano contro il cavaliere. “Quello che ho fatto vale più di un ‘ti amo’, non ho neppure scelto una canzone per nessuno… Ti avrebbe dovuto far capire”, ha commentato Ida rifiutandosi di lasciare lo studio con Diego. La dama, disperata per quanto appena accaduto, è scoppiata in lacrime e Tavani chiede scusa, ribadendo di non volersi allontanare da lei.

Il romano ammette di aver avuto paura, pensando che tutto quello che aveva pensato di poter fare con Ida si sarebbe realizzato così all’improvviso. Diego, inoltre, pensa che sia strano che la dama abbia cambiato idea da un giorno all’altro e teme che la sua richiesta sia stata dettata dalla paura di perderlo, non dal reale desiderio di lasciare il programma. Per placare le acque, Maria De Filippi fa scendere le corteggiatrici di Matteo Ranieri, per poi mostrare l’esterna tra la tronista Roberta Giusti e Luca Salatino. Il corteggiatore confessa di aver notato dei cambiamenti e di non voler essere sempre l’unico a dover dare input a questo rapporto, e Roberta non la prende molto bene.

